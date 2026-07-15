Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Елимай» и «Алашкерт» пройдет 16 июля 2026 года. Первая встреча в Армении завершилась ничьей 1:1, и теперь все решится в Казахстане, где хозяева будут иметь преимущество своего поля. Обе команды показали равную игру в первом матче, но «Елимай» сумел забить важный гол на выезде, что дает им небольшое преимущество перед ответной игрой. Сможет ли армянский клуб преподнести сюрприз на чужом стадионе, или «Елимай» продолжит свое выступление в еврокубках и пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Елимай» подходит к ответному матчу со сбалансированной статистикой: шесть голов в пяти последних играх (в среднем 1,2 за игру) и столько же пропущенных. Команда сыграла вничью с «Алашкертом» в первом матче (1:1), а в чемпионате Казахстана одержала победу над «Кызыл-Жаром» (1:0), что подтверждает боевой настрой и умение добиваться результата. Домашняя поддержка и забитый мяч на выезде дают «Елимай» психологическое преимущество, и им будет достаточно даже ничьей 0:0, чтобы пройти дальше. Однако для уверенного прохода они постараются забить и не пропустить.

«Алашкерт» подходит к матчу с более высокой результативностью: 10 голов в пяти последних встречах (2,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда показала неплохую игру в первой встрече, но пропущенный гол на своем поле осложнил им задачу. Для того чтобы выйти в следующий раунд, «Алашкерту» нужно побеждать или забивать больше, чем 1:1. Армянский клуб способен создавать моменты, но их оборона не всегда надежна, что против атакующего «Елимая» может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: «Елимай» имеет преимущество домашнего поля и забитого гола на выезде, что позволяет им играть вторым номером и рассчитывать на контратаки. «Алашкерт» будет вынужден атаковать, что может привести к ошибкам в обороне. Учитывая эти факторы, победа казахстанской команды выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Елимая».

Форма и история личных встреч

«Елимай» сыграл вничью 1:1 в первом матче и имеет преимущество за счет гостевого гола, тогда как «Алашкерт» показал хорошую атаку, но пропустил важный мяч на своем поле. Учитывая домашнюю поддержку и тактическое преимущество, «Елимай» выглядит фаворитом в ответной встрече.

Прогноз на победителя

«Елимай» имеет преимущество после ничьей 1:1 в первом матче и выступает на домашнем стадионе, тогда как «Алашкерт» вынужден рисковать и атаковать, что может привести к ошибкам в защите. Учитывая тактическое преимущество и поддержку трибун, победа «Елимая» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Елимая» с коэффициентом 1,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Елимай» и «Алашкерт» состоится 16 июля 2026 года и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «БЕТСИТИ».