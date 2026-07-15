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«Елимай» – «Алашкерт»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

15 июля 2026 9:58
Елимай - Алашкерт
16 июл. 2026, четверг 18:00 | Лига конференций, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Елимая»
Сделать ставку

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Елимай» и «Алашкерт» пройдет 16 июля 2026 года. Первая встреча в Армении завершилась ничьей 1:1, и теперь все решится в Казахстане, где хозяева будут иметь преимущество своего поля. Обе команды показали равную игру в первом матче, но «Елимай» сумел забить важный гол на выезде, что дает им небольшое преимущество перед ответной игрой. Сможет ли армянский клуб преподнести сюрприз на чужом стадионе, или «Елимай» продолжит свое выступление в еврокубках и пройдет в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Елимай» подходит к ответному матчу со сбалансированной статистикой: шесть голов в пяти последних играх (в среднем 1,2 за игру) и столько же пропущенных. Команда сыграла вничью с «Алашкертом» в первом матче (1:1), а в чемпионате Казахстана одержала победу над «Кызыл-Жаром» (1:0), что подтверждает боевой настрой и умение добиваться результата. Домашняя поддержка и забитый мяч на выезде дают «Елимай» психологическое преимущество, и им будет достаточно даже ничьей 0:0, чтобы пройти дальше. Однако для уверенного прохода они постараются забить и не пропустить.

«Алашкерт» подходит к матчу с более высокой результативностью: 10 голов в пяти последних встречах (2,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда показала неплохую игру в первой встрече, но пропущенный гол на своем поле осложнил им задачу. Для того чтобы выйти в следующий раунд, «Алашкерту» нужно побеждать или забивать больше, чем 1:1. Армянский клуб способен создавать моменты, но их оборона не всегда надежна, что против атакующего «Елимая» может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: «Елимай» имеет преимущество домашнего поля и забитого гола на выезде, что позволяет им играть вторым номером и рассчитывать на контратаки. «Алашкерт» будет вынужден атаковать, что может привести к ошибкам в обороне. Учитывая эти факторы, победа казахстанской команды выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа «Елимая».

Форма и история личных встреч

«Елимай» сыграл вничью 1:1 в первом матче и имеет преимущество за счет гостевого гола, тогда как «Алашкерт» показал хорошую атаку, но пропустил важный мяч на своем поле. Учитывая домашнюю поддержку и тактическое преимущество, «Елимай» выглядит фаворитом в ответной встрече.

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  2:2
Лига конференций, 1 раунд
Елимай
2 : 2
16.07.2026
Алашкерт
Лига конференций, 1 раунд
Алашкерт
1 : 1
09.07.2026
Елимай

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Елимай
32
Иван Коновалов
ВР
3
Игор Габриэл
ЦЗ
15
Май Миттендорфер
ЦЗ
20
Арсен Аширбек
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Алашкерт
24
Арсен Бегларян
ВР
55
Акоп Акопян
ЦЗ
4
Y. Matyukhin
ЦЗ
3
Cezar
ЦЗ
5
Давид Тертерян
ПЗ
88
Rafael Jesus
ЦП
7
K. Nalbandyan (pen.)
ЦП
8
Edgar Piloyan
ЦП
10
O. Farayola
ЦП
17
Джозеф Сабобо
ЛВ
11
Момо Туре
ЦФ
Главный тренер
Милан Миланович
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Roger Murillo
ЦФ
Алашкерт
99
Ибрахим Сесай
ВР
23
Stepan Gigolyan
ЦЗ
21
Jefferson Granado
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
6
Hussein Muiz Adebayo
ЦП
20
D. Togola
ЦП
19
P. Ejike
ЦФ
14
Domi Massoumou
ЦФ
15
Arsen Sadoyan
ЦФ
2-2-2-2-2
32
Коновалов
3
Габриэл
15
Миттендорфер
20
Аширбек
44
Тюлюбай
27
Березкин
7
Муртазаев
23
Илич
17
Бахтияров
77
Плакка Фессу
26
4-4-1-1
24
Бегларян
5
Тертерян
4
3
55
Акопян
7
8
10
88
17
Сабобо
11
Туре
17
Бахтияров
14
14
17
Бахтияров
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
5
Тертерян
21
21
5
Тертерян
7
6
6
7
88
20
20
88
11
Туре
19
19
11
Туре
17
Сабобо
14
14
17
Сабобо
55
Акопян
15
15
55
Акопян
Остались в запасе
Елимай
Алашкерт
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
9
Roger Murillo
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
99
Ибрахим Сесай
ВР
23
Stepan Gigolyan
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
Главный тренер
Милан Миланович
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
5
Marin Belančić
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
88
Асан Байгалиев
ЦП
9
Roger Murillo
ЦФ
Остались в запасе
99
Ибрахим Сесай
ВР
23
Stepan Gigolyan
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
Главный тренер
Андрей Карпович
Главный тренер
Милан Миланович

Прогноз на победителя

«Елимай» имеет преимущество после ничьей 1:1 в первом матче и выступает на домашнем стадионе, тогда как «Алашкерт» вынужден рисковать и атаковать, что может привести к ошибкам в защите. Учитывая тактическое преимущество и поддержку трибун, победа «Елимая» с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа «Елимая» с коэффициентом 1,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Елимай» и «Алашкерт» состоится 16 июля 2026 года и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «БЕТСИТИ».

«Елимай» – «Алашкерт»: смотреть онлайн

1.60
Победа «Елимая»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Алашкерт Елимай
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