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«Астана» – «Динамо Сити»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

15 июля 2026 9:50
Астана - Динамо
16 июл. 2026, четверг 18:00 | Лига конференций, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Астаны» с форой (-1)
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Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Астана» и «Динамо Сити» пройдет 16 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена». Казахстанский клуб уже сделал весомую заявку на проход дальше, одержав минимальную победу в гостях (1:0) в первой встрече, и теперь имеет комфортное преимущество перед ответной игрой. Албанскому коллективу предстоит отыгрываться на чужом поле, но сможет ли «Динамо Сити» переломить ход противостояния и преподнести сюрприз, или «Астана» уверенно доведет дело до победы и продолжит свой путь в еврокубках?

Кто победит в матче

«Астана» подходит к ответному матчу в хорошей форме: семь голов в пяти последних играх (в среднем 1,4 за игру) и шесть пропущенных (1,2). Команда уверенно обыграла «Динамо Сити» в первом матче (1:0), а в последнем туре чемпионата Казахстана одержала волевую победу над «Актобе» (3:2), что подтверждает боевой настрой и атакующий потенциал. Домашняя поддержка и более высокий класс игроков делают «Астану» явным фаворитом в этом противостоянии, особенно учитывая, что гостям нужно забивать минимум два мяча, чтобы пройти дальше, а атака «Астаны» способна наказывать соперника на контратаках.

«Динамо Сити» подходит к матчу с более скромной статистикой: четыре гола в пяти последних встречах (0,8 за игру) и семь пропущенных (1,4). Команда уступила «Астане» в первом матче, а в чемпионате Албании завершила сезон серией неудачных результатов. Албанский клуб редко забивает больше одного гола за игру, что против организованной защиты «Астаны» делает задачу по отыгрышу практически невыполнимой. Для того чтобы выйти в следующий раунд, «Динамо Сити» нужно побеждать с разницей минимум в два мяча, но их текущая форма не позволяет рассчитывать на такой результат.

Итоговый вывод: «Астана» имеет подавляющее преимущество в классе и после победы в первом матче находится в комфортной ситуации. Даже при возможной экономии сил казахстанцы должны уверенно победить на своем поле, а их атакующий потенциал позволяет рассчитывать на крупный счет. Наш прогноз – уверенная победа «Астаны».

Форма и история личных встреч

«Астана» выиграла первый матч со счетом 1:0, полностью переиграв соперника, и имеет все основания для победы и в ответной игре. «Динамо Сити» испытывает серьезные проблемы в атаке и редко забивает больше одного гола, тогда как «Астана» дома играет мощно и результативно. Учитывая разницу в классе и мотивацию, победа казахстанской команды выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
2
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Лига конференций, 1 раунд
Астана
1 : 4
16.07.2026
Динамо
Лига конференций, 1 раунд
Динамо
0 : 1
09.07.2026
Астана

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
2
Карло Бартолец
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
8
Иван Башич
АП
9
Бауржан Исламхан
АП
7
Динмухамед Караман
ПВ
47
Maksat Abraev
ЦФ
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Динамо
27
Насер Алийи
ЛЗ
2
Ysni Ismaili
ЦЗ
13
F. Perndreca
ЦЗ
22
Бруно Дита
ОП
20
M. Ayodeji
ЦП
21
Klevi Qefalija
ЦП
8
E. Qardaku
ЦП
77
Aldo Teqja
ЦФ
10
Lorenco Vila
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
29
H. Berisha
ЦФ
Астана
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
21
Александер Меркель
ЦП
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
20
Ннамди Аханону
ЦФ
Динамо
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
47
Lorran
ЦЗ
88
Flamur Ruçi
ЦП
33
David Fadairo
ЦП
38
Mustapha Koma
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
11
R. Silva-Richards
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
3-2-3-2
93
Чондрич
2
Бартолец
5
Казуколовас
3
Калайца
11
Вороговский
10
Томасов
8
Башич
9
Исламхан
7
Караман
81
Каримов
47
3-1-3-4
2
13
27
Алийи
22
Дита
20
21
8
29
28
10
77
8
Башич
15
Бейсебеков
15
Бейсебеков
8
Башич
2
Бартолец
45
Миладинович
45
Миладинович
2
Бартолец
9
Исламхан
21
Меркель
21
Меркель
9
Исламхан
81
Каримов
72
Басманов
72
Басманов
81
Каримов
7
Караман
20
Аханону
20
Аханону
7
Караман
13
5
Ходжалари
5
Ходжалари
13
20
88
88
20
8
38
38
8
Остались в запасе
Астана
Динамо
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
97
Tomas Kiri
ВР
47
Lorran
ЦЗ
33
David Fadairo
ЦП
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
11
R. Silva-Richards
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
Остались в запасе
99
Данила Карпиков
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
4
Санжар Ануаров
ЦЗ
91
Aytuar Token
ЦЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
17
Дамир Марат
ПВ
57
Akhmetali Kaltanov
ЦФ
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
47
Lorran
ЦЗ
33
David Fadairo
ЦП
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
11
R. Silva-Richards
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян

Прогноз на победителя

«Астана» имеет преимущество после победы 1:0 в первом матче и выступает на домашнем стадионе, тогда как «Динамо Сити» нуждается в чуде, чтобы отыграться. Учитывая разницу в классе и текущую форму, хозяева должны уверенно победить с разницей минимум в два мяча. Рекомендуемая ставка – победа «Астаны» с форой (-1) с коэффициентом 1.70. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между «Астана» и «Динамо Сити» состоится 16 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Астана» – «Динамо Сити»: смотреть онлайн

1.70
Победа «Астаны» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Динамо Астана
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