Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Матчи
РПЛ
АПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Алашкерт - Ширак
Алашкерт - Ширак: онлайн-трансляция 03 октября 2025
Алашкерт
03.10.2025, пятница, 14:30
Армения. Премьер-лига, 9 тур
- : -
Не начался
Ширак
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Алашкерт - Ширак
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Алашкерт
Ширак
Прогноз на точный счет матча «Алашкерт» – «Ноа»: Армения, Высшая лига, 27 мая 2025
26 мая, 09:30
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
22 ноября 2024, 08:25
2
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
21 мая 2022, 14:21
1
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
21 мая 2022, 13:38
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
21 сентября 2021, 13:37
4
Прогноз на точный счет матча «Алашкерт» – «Ноа»: Армения, Высшая лига, 27 мая 2025
26 мая, 09:30
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
21 мая 2022, 14:21
1
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
21 мая 2022, 13:38
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
21 сентября 2021, 13:37
4
Джеррард и несколько игроков «Рейнджерс» пропустят матч с «Алашкертом» из-за коронавируса
25 августа 2021, 18:40
1
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
22 ноября 2024, 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
10 июля 2017, 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
19 ноября 2016, 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
8 октября 2016, 20:16
3
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат-Армения
- : -
25.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ширак
- : -
26.09.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Гандзасар
- : -
27.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ноа
- : -
28.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ван
- : -
29.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат-Армения
- : -
25.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ширак
- : -
26.09.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Гандзасар
- : -
27.09.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ноа
- : -
28.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 8 тур
Ван
- : -
29.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 8 тур
БКМА Ереван
- : -
29.09.2025
Арарат-Армения
Последние матчи
Все
Алашкерт
Ширак
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Алашкерт
2 : 0
21.09.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Ван
3 : 2
19.09.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 6 тур
БКМА Ереван
1 : 3
13.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Ширак
4 : 2
12.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Алашкерт
2 : 0
31.08.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Алашкерт
2 : 0
21.09.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 6 тур
БКМА Ереван
1 : 3
13.09.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Алашкерт
2 : 0
31.08.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Урарту
0 : 1
22.08.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
3 : 0
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 7 тур
Ван
3 : 2
19.09.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 6 тур
Ширак
4 : 2
12.09.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 5 тур
Гандзасар
1 : 1
30.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Ширак
0 : 1
24.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
2 : 1
16.08.2025
Ширак
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: