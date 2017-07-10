«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян

По информации MediaMax Sport, «Зенит» заинтересован в подписании хавбека «Ширака» Ваана Бичахчяна. Сообщается, что другими претендентами на 18-летнего игрока молодежной сборной Армении являются «Бенфика», а также два клуба из Италии и две английские команды.

Отметим, что Бичахчян входит в список 60-ти лучших молодых талантов мира по версии The Guardian. По мнению издания, футболист обладает талантом, сравнимым с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном, а его стиль игры схож с хавбеком «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне.

Напомним, прошлой осенью армянин находился на просмотре в ЦСКА.