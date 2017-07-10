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    «Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян

    По информации MediaMax Sport, «Зенит» заинтересован в подписании хавбека «Ширака» Ваана Бичахчяна. Сообщается, что другими претендентами на 18-летнего игрока молодежной сборной Армении являются «Бенфика», а также два клуба из Италии и две английские команды.

    Отметим, что Бичахчян входит в список 60-ти лучших молодых талантов мира по версии The Guardian. По мнению издания, футболист обладает талантом, сравнимым с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном, а его стиль игры схож с хавбеком «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне.

    Напомним, прошлой осенью армянин находился на просмотре в ЦСКА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 12:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 10 июля 2017, 19:43

      Бичи, бомжи - синонимы как-никак. )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2017, 18:03

      Одно приобретение лучше другого))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 10 июля 2017, 16:33

      - Как фамилия у того хавбека?
      - Бичахчян
      - Будь здоров, фамилия как, спрашиваю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июля 2017, 15:56

      А чем он ЦСКА не угодил . Странно !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      BonDragon 10 июля 2017, 14:57

      Прочел его Фиорентина хочет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      BonDragon 10 июля 2017, 14:55

      Он напоминает Мхитаряна это однозначно, и ему 18 только исполнилось, но я не думаю что его продадут в стан бомжей, скорее в Европу

      1
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      Рейтинг: +9

      Aviator_Maslennikov 10 июля 2017, 12:36

      Какой Зенит?! Арарат и точка!))

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 12:35

      Вот это настоящее приобретение будет!.... Самое ожидаемое!!... Офигенный зигзаг трансферной политики!... Однозначно приглядывают на вырост и продажу... Не в состав же его...

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 10 июля 2017, 12:14

      Боритесь, видать парень перспективный !Бенфика в этом деле толк знает

      2
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