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  • «Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян

«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян

10 июля 2017, 12:07
9

По информации MediaMax Sport, «Зенит» заинтересован в подписании хавбека «Ширака» Ваана Бичахчяна. Сообщается, что другими претендентами на 18-летнего игрока молодежной сборной Армении являются «Бенфика», а также два клуба из Италии и две английские команды.

Отметим, что Бичахчян входит в список 60-ти лучших молодых талантов мира по версии The Guardian. По мнению издания, футболист обладает талантом, сравнимым с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Генрихом Мхитаряном, а его стиль игры схож с хавбеком «Манчестер Сити» Кевином де Брюйне.

Напомним, прошлой осенью армянин находился на просмотре в ЦСКА.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ширак
Комментарии (9)
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acer2003
1499678045
Боритесь, видать парень перспективный !Бенфика в этом деле толк знает
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insider_retro
1499679315
Вот это настоящее приобретение будет!.... Самое ожидаемое!!... Офигенный зигзаг трансферной политики!... Однозначно приглядывают на вырост и продажу... Не в состав же его...
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Aviator_Maslennikov
1499679365
Какой Зенит?! Арарат и точка!))
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BonDragon
1499687744
Он напоминает Мхитаряна это однозначно, и ему 18 только исполнилось, но я не думаю что его продадут в стан бомжей, скорее в Европу
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BonDragon
1499687849
Прочел его Фиорентина хочет
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dok66
1499691384
А чем он ЦСКА не угодил . Странно !
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Добрый Бобер
1499693611
- Как фамилия у того хавбека? - Бичахчян - Будь здоров, фамилия как, спрашиваю.
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OfaZavr
1499699017
Одно приобретение лучше другого))
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Супермачо
1499705039
Бичи, бомжи - синонимы как-никак. )
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