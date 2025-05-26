27 мая в Армавире на стадионе Hakob Tonoyani Stadium состоится матч 33-го тура армянской Высшей лиги между «Алашкертом» и «Ноа». Хозяева продолжают борьбу за выживание, тогда как «Ноа» уверенно лидирует и уже практически обеспечил себе чемпионский титул. Вопрос остаeтся только в мотивации и ротации состава на финише сезона.

«Алашкерт»

«Алашкерт» проводит крайне нестабильный сезон и на данный момент занимает 9-е место в таблице с 23 очками. Команда выиграла лишь один из последних пяти матчей и пропустила за этот отрезок 10 голов, что говорит о явных проблемах в обороне. Победа над «Гандзасаром» со счeтом 1:0 стала редким исключением на фоне провалов с «Шираком» (0:4) и ЦСКА (0:2).

В атаке у хозяев нет системности: 4 гола за 5 игр – скромный результат даже для команды из нижней части таблицы. Главная ударная сила – Саркис Метоян, забивший 7 мячей в 27 встречах. Однако в матчах против сильных соперников, таких как «Ноа», атакующий потенциал «Алашкерта» практически не проявляется.

«Ноа»

«Ноа» лидирует в чемпионате, набрав 75 очков после 29 туров. Команда показывает выдающийся атакующий футбол – 92 забитых мяча (лучший результат в лиге), при этом не проигрывает уже 19 матчей подряд. В последних пяти играх забито 12 голов, в среднем – 2.4 за матч.

Ключевой игрок команды – Гонсалу Грегориу. У него 27 голов в 42 играх, и он продолжает регулярно отличаться. Даже несмотря на возможную ротацию, «Ноа» остаeтся фаворитом любой встречи, а особенно – против нестабильного «Алашкерта».

Факты о командах

«Алашкерт»

Проиграл 3 из последних 4 матчей

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

В среднем пропускает 2.00 гола за игру (5 последних матчей)

Забивает в среднем 0.80 гола за игру (5 последних матчей)

«Ноа»

Не проигрывает в 19 матчах подряд

Забивает в 19 последних матчах

В среднем забивает 2.40 гола за игру (5 последних матчей)

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру (5 последних матчей)

Обладает лучшей разницей мячей в лиге (+73)

Личные встречи 17% (1) 0% (0) 83% (5) 6 Забитых мячей 19 1 В среднем за матч 3.17 3:1 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 0:6 Армения. Премьер-лига, 16 тур Ноа 4 : 0 Алашкерт Армения. Премьер-лига, 11 тур Алашкерт 0 : 6 Ноа Армения. Премьер-лига, 32 тур Ноа 2 : 1 Алашкерт Армения. Премьер-лига, 23 тур Алашкерт 0 : 2 Ноа Армения. Премьер-лига, 14 тур Ноа 4 : 2 Алашкерт Армения. Премьер-лига, 5 тур Алашкерт 3 : 1 Ноа

Прогноз на матч «Алашкерт» – «Ноа»

С учeтом текущей формы и глубины состава, «Ноа» выглядит уверенным фаворитом. «Алашкерт» регулярно испытывает проблемы даже против середняков, и вряд ли сможет сдержать мощную атаку гостей. Тем не менее, отсутствие необходимости побеждать крупно и возможная экономия сил со стороны «Ноа» делают вариант минимальной победы более реалистичным. При этом класс команды и атакующая мощь гарантируют минимум два забитых мяча.

Прогноз на точный счeт: 0:2 в пользу «Ноа».

Рекомендованные ставки: