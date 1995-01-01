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    Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»

    Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян решил покинуть занимаемый пост.

    «Я вижу, что ничего не изменилось, поэтому я хочу уйти с позитивным настроем. После пяти туров команда в сложной ситуации, и еe надо исправлять.

    Я понимаю, что это должен делать другой тренер. Я благодарю «Алашкерт» и всех ребят. Подаю в отставку, а дальше будет продолжать другой тренер», – сказал Григорян.

    • «Алашкерт» набрал 2 очка в 5 стартовых турах чемпионата Армении.
    • Григорян возглавлял команду с мая 2021 года.
    • Через неделю после его назначения «Алашкерт» взял чемпионство.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1378

      Enter2006 1 минуту назад

      Бездарный тренер с неустойчивой психикой...

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      Рейтинг: +1006

      Loko_Roma 13 минут назад

      Физрук переходит тренить оставшихся бездарей с срач-тв под предводительством тинки

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