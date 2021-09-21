Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»

Главный тренер «Алашкерта» Александр Григорян решил покинуть занимаемый пост.

«Я вижу, что ничего не изменилось, поэтому я хочу уйти с позитивным настроем. После пяти туров команда в сложной ситуации, и еe надо исправлять.

Я понимаю, что это должен делать другой тренер. Я благодарю «Алашкерт» и всех ребят. Подаю в отставку, а дальше будет продолжать другой тренер», – сказал Григорян.