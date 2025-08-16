Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте

Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»

Прогноз на точный счет матча «Алашкерт» – «Ноа»: Армения, Высшая лига, 27 мая 2025

Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»

Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»

Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»

Джеррард и несколько игроков «Рейнджерс» пропустят матч с «Алашкертом» из-за коронавируса