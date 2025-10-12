Губерниев поздравил Симоняна: «Меня зачали, когда «Арарат» сделал золотой дубль»

Телеведущий Дмитрий Губерниев поздравил с 99-летием экс-спартаковца Никиту Симоняна.

«Знаю одну историю, которая, с моей точки зрения, затмевает все остальные. В 1956 году золотые медали Олимпийских чемпионов по футболу вручались только тем, кто играл в финале. Самый молодой игрок нашей команды, 19-летний Эдуард Стрельцов, тогда финал пропустил. Никита Симонян хотел отдать свою медаль Эдуарду Анатольевичу. Представляете, какое благородство? Стрельцов отказался и сказал: «Никита, медаль твоя».

Эту историю рассказывали мне многие ветераны. Поэтому это благородство, невероятное, помноженное на классное понимание футбола. Потому что Симонян не только выдающийся футболист, но и прекрасный тренер! Он сделал золотой дубль в ереванском «Арарате» в 1973 году. Как сейчас помню: я родился в 1974, но на момент зачатия застал эти блестящие результаты!

В общем, приклоняюсь перед Никитой Павловичем. Желаю ему дожить до 178 лет», – сказал Губерниев.