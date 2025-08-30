Введите ваш ник на сайте
Спартак - Зенит
Армения. Премьер-лига
Арарат-Армения - Арарат
Арарат-Армения - Арарат: онлайн-трансляция 30 августа 2025
Арарат-Армения
30.08.2025, суббота, 18:00
Армения. Премьер-лига, 5 тур
- : -
Не начался
Арарат
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Арарат-Армения - Арарат
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Арарат-Армения
Арарат
«Спарта» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 19:50
«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65
6 августа, 09:27
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
«Арарат-Армения» – «Университатя Клуж»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:27
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
Прогноз на точный счет матча «Арарат-Армения» – «Арарат»: Высшая лига, 28 мая 2025
27 мая, 11:31
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
12 декабря 2024, 00:25
3
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
22 октября 2022, 20:11
3
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
14 октября 2022, 12:22
2
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
20 мая 2020, 15:50
1
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
- : -
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
- : -
16.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
- : -
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Пюник
- : -
17.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
- : -
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
- : -
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
- : -
16.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
- : -
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Пюник
- : -
17.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
- : -
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Урарту
- : -
22.08.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 4 тур
БКМА Ереван
- : -
23.08.2025
Гандзасар
Последние матчи
Все
Арарат-Армения
Арарат
Лига конференций, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 2
14.08.2025
Спарта
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат
0 : 1
09.08.2025
Ван
Лига конференций, 3 раунд
Спарта
4 : 1
07.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ван
0 : 0
04.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Гандзасар
1 : 1
01.08.2025
Арарат
Лига конференций, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 2
14.08.2025
Спарта
Лига конференций, 3 раунд
Спарта
4 : 1
07.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ван
0 : 0
04.08.2025
Арарат-Армения
Лига конференций, 2 раунд
Университатя Клуж
1 : 2
31.07.2025
Арарат-Армения
Лига конференций, 2 раунд
Арарат-Армения
0 : 0
24.07.2025
Университатя Клуж
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Арарат
0 : 1
09.08.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Гандзасар
1 : 1
01.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Арарат-Армения
6 : 0
28.05.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 32 тур
Арарат
2 : 4
24.05.2025
Урарту
Армения. Премьер-лига, 31 тур
Пюник
5 : 2
17.05.2025
Арарат
