24 июля на стадионе Футбольной академии Армении в Ереване состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций между местным клубом «Арарат-Армения» и румынской командой «Университатя Клуж». Обе команды демонстрируют агрессивный стиль с акцентом на атаку, но при этом страдают от нестабильной игры в защите. Предпосылки к результативной встрече очевидны.

«Арарат-Армения»

Армянский клуб подходит к еврокубку в хорошей форме. В пяти последних матчах команда забила 13 голов, в среднем по 2.60 за игру. Особенно ярко атака проявила себя в матчах с «Ван» (5:2) и «Телави» (4:2). При этом оборона не может похвастаться надeжностью – 8 пропущенных мячей за этот же период.

Клуб не проигрывает в 7 из 9 последних матчей и стабильно забивает, что делает его опасным в родных стенах. Команда уверенно использует стандарты и быстрые фланговые атаки, и именно за счeт этого создаeт много голевых моментов.

«Университатя Клуж»

Румынская команда находится в схожем положении: 9 забитых и 14 пропущенных мячей за 5 последних игр. Команда забивает в 8 матчах подряд, но и пропускает в 11 встречах кряду, включая крупные поражения от «Славии» и «Слована». В обороне «Клуж» часто допускает ошибки при перестроении, что приводит к голам даже от менее статусных соперников.

Однако в атаке команда действует слаженно, быстро переходит в наступление и регулярно находит возможности для взятия ворот. Даже в проигрышных матчах «Клуж» создаeт моменты и отличается результативностью.

Факты о командах

«Арарат-Армения»

В среднем: 2.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 матчах подряд

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Победы с разницей в 2+ мяча в 3 из 5 игр

«Университатя Клуж»

В среднем: 1.80 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 11 матчах подряд

Забивает в 8 матчах подряд

3 поражения с разницей более 2 голов за последние 5 матчей

Прогноз на матч

Обе команды сильны в атаке и уязвимы в защите. И «Арарат-Армения», и «Клуж» стабильно забивают, но пропускают даже от менее опасных соперников. На фоне домашних трибун и более уверенной формы армяне выглядят фаворитом, но с высокой вероятностью обмена голами. Это идеальные условия для ставки на результативный сценарий.

Рекомендованные ставки: