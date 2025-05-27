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Прогноз на точный счет матча «Арарат-Армения» – «Арарат»: Высшая лига, 28 мая 2025

27 мая 2025 11:59
Арарат-Армения - Арарат
28 мая 2025, среда 18:00 | Армения. Премьер-лига, 33 тур
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9.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Арарат-Армения»
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28 мая на стадионе Футбольной академии Армении состоится матч Высшей лиги Армении между «Арарат-Армения» и «Араратом». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева борются за золото, тогда как гости уже не претендуют на высокие места. Тем не менее, матч обещает быть результативным и насыщенным событиями, учитывая форму обеих сторон.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» идeт на втором месте с 63 очками и сохраняет шансы на чемпионство. Команда мощно проводит домашние матчи – 5 побед подряд на своeм поле. В последних 5 турах она забила 10 голов, в среднем по 2 мяча за игру. При этом оборона не всегда справляется – 8 пропущенных мячей за этот же период, что даeт показатель 1.60 гола за матч.

В атаке выделяется Мариус Нубисси, на счету которого 18 голов в 28 матчах. Его форма – один из ключевых факторов успеха команды. Несмотря на поражение от «Ноа» 0:2 в прошлом туре, общий уровень игры «Арарат-Армения» остаeтся стабильным и агрессивным, особенно на домашней арене.

«Арарат»

«Арарат» занимает 8-е место и после 29 туров имеет 32 очка. Команда часто радует болельщиков атакующей игрой, но одновременно регулярно страдает от провалов в обороне. За последние 5 туров коллектив пропустил 15 мячей – в среднем по 3 за матч, что является самым слабым показателем среди участников лиги.

Зато атака действует на удивление стабильно: 9 голов в 5 играх и 3 результативных матча подряд. Средняя результативность – 1.80 гола за игру. Однако на выезде команда проиграла 3 последних встречи и регулярно пропускает.

Факты о командах:

«Арарат-Армения»

  • Побеждает в 5 последних матчах дома
  • В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Мариус Нубисси (18 голов в 28 матчах)

«Арарат»

  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 3.00 – в защите (последние 5 игр)
  • Проиграл 3 выездных матча подряд

Личные встречи
83% (5)
17% (1)
0% (0)
11
Забитых мячей
5
1.83
В среднем за матч
0.83
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:2
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Арарат
0 : 0
10.11.2024
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 11 тур
Арарат-Армения
3 : 2
18.10.2024
Арарат
Армения. Премьер-лига, 28 тур
Арарат-Армения
2 : 1
12.04.2024
Арарат
Армения. Премьер-лига, 19 тур
Арарат
0 : 1
05.12.2023
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 10 тур
Арарат-Армения
2 : 1
29.09.2023
Арарат
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Арарат
1 : 3
30.07.2023
Арарат-Армения
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Прогноз на матч «Арарат-Армения» – «Арарат»

Сложно представить сценарий, в котором «Арарат-Армения» теряет очки в этом матче. Команда играет уверенно дома и регулярно наказывает соперников с более слабой обороной. «Арарат», напротив, крайне уязвим в защите и не способен удерживать темп в играх с лидерами.

При этом атакующий стиль гостей может позволить им забить хотя бы один гол. Учитывая высокую результативность обеих сторон и нестабильность обороны, встреча, вероятно, пройдeт с несколькими взятиями ворот.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Арарат-Армения».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Арарат-Армения» – коэффициент 9.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Арарат-Армения» больше 2.5 – коэффициент 2.20

9.00
Точный счёт 3:1 в пользу «Арарат-Армения»
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Автор: Бестужев Павел
Армения. Премьер-лига Арарат Арарат-Армения
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