28 мая на стадионе Футбольной академии Армении состоится матч Высшей лиги Армении между «Арарат-Армения» и «Араратом». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева борются за золото, тогда как гости уже не претендуют на высокие места. Тем не менее, матч обещает быть результативным и насыщенным событиями, учитывая форму обеих сторон.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» идeт на втором месте с 63 очками и сохраняет шансы на чемпионство. Команда мощно проводит домашние матчи – 5 побед подряд на своeм поле. В последних 5 турах она забила 10 голов, в среднем по 2 мяча за игру. При этом оборона не всегда справляется – 8 пропущенных мячей за этот же период, что даeт показатель 1.60 гола за матч.

В атаке выделяется Мариус Нубисси, на счету которого 18 голов в 28 матчах. Его форма – один из ключевых факторов успеха команды. Несмотря на поражение от «Ноа» 0:2 в прошлом туре, общий уровень игры «Арарат-Армения» остаeтся стабильным и агрессивным, особенно на домашней арене.

«Арарат»

«Арарат» занимает 8-е место и после 29 туров имеет 32 очка. Команда часто радует болельщиков атакующей игрой, но одновременно регулярно страдает от провалов в обороне. За последние 5 туров коллектив пропустил 15 мячей – в среднем по 3 за матч, что является самым слабым показателем среди участников лиги.

Зато атака действует на удивление стабильно: 9 голов в 5 играх и 3 результативных матча подряд. Средняя результативность – 1.80 гола за игру. Однако на выезде команда проиграла 3 последних встречи и регулярно пропускает.

Факты о командах:

«Арарат-Армения»

Побеждает в 5 последних матчах дома

В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Мариус Нубисси (18 голов в 28 матчах)

«Арарат»

Пропускает в 10 матчах подряд

В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 3.00 – в защите (последние 5 игр)

Проиграл 3 выездных матча подряд

Личные встречи 83% (5) 17% (1) 0% (0) 11 Забитых мячей 5 1.83 В среднем за матч 0.83 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 3:2 Армения. Премьер-лига, 16 тур Арарат 0 : 0 Арарат-Армения Армения. Премьер-лига, 11 тур Арарат-Армения 3 : 2 Арарат Армения. Премьер-лига, 28 тур Арарат-Армения 2 : 1 Арарат Армения. Премьер-лига, 19 тур Арарат 0 : 1 Арарат-Армения Армения. Премьер-лига, 10 тур Арарат-Армения 2 : 1 Арарат Армения. Премьер-лига, 1 тур Арарат 1 : 3 Арарат-Армения

Прогноз на матч «Арарат-Армения» – «Арарат»

Сложно представить сценарий, в котором «Арарат-Армения» теряет очки в этом матче. Команда играет уверенно дома и регулярно наказывает соперников с более слабой обороной. «Арарат», напротив, крайне уязвим в защите и не способен удерживать темп в играх с лидерами.

При этом атакующий стиль гостей может позволить им забить хотя бы один гол. Учитывая высокую результативность обеих сторон и нестабильность обороны, встреча, вероятно, пройдeт с несколькими взятиями ворот.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Арарат-Армения».

Рекомендованные ставки: