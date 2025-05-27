28 мая на стадионе Футбольной академии Армении состоится матч Высшей лиги Армении между «Арарат-Армения» и «Араратом». Команды находятся на противоположных полюсах таблицы: хозяева борются за золото, тогда как гости уже не претендуют на высокие места. Тем не менее, матч обещает быть результативным и насыщенным событиями, учитывая форму обеих сторон.
«Арарат-Армения»
«Арарат-Армения» идeт на втором месте с 63 очками и сохраняет шансы на чемпионство. Команда мощно проводит домашние матчи – 5 побед подряд на своeм поле. В последних 5 турах она забила 10 голов, в среднем по 2 мяча за игру. При этом оборона не всегда справляется – 8 пропущенных мячей за этот же период, что даeт показатель 1.60 гола за матч.
В атаке выделяется Мариус Нубисси, на счету которого 18 голов в 28 матчах. Его форма – один из ключевых факторов успеха команды. Несмотря на поражение от «Ноа» 0:2 в прошлом туре, общий уровень игры «Арарат-Армения» остаeтся стабильным и агрессивным, особенно на домашней арене.
«Арарат»
«Арарат» занимает 8-е место и после 29 туров имеет 32 очка. Команда часто радует болельщиков атакующей игрой, но одновременно регулярно страдает от провалов в обороне. За последние 5 туров коллектив пропустил 15 мячей – в среднем по 3 за матч, что является самым слабым показателем среди участников лиги.
Зато атака действует на удивление стабильно: 9 голов в 5 играх и 3 результативных матча подряд. Средняя результативность – 1.80 гола за игру. Однако на выезде команда проиграла 3 последних встречи и регулярно пропускает.
Факты о командах:
«Арарат-Армения»
- Побеждает в 5 последних матчах дома
- В среднем 2.0 гола за матч в атаке, 1.6 – в защите (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Мариус Нубисси (18 голов в 28 матчах)
«Арарат»
- Пропускает в 10 матчах подряд
- В среднем 1.80 гола за матч в атаке, 3.00 – в защите (последние 5 игр)
- Проиграл 3 выездных матча подряд
Прогноз на матч «Арарат-Армения» – «Арарат»
Сложно представить сценарий, в котором «Арарат-Армения» теряет очки в этом матче. Команда играет уверенно дома и регулярно наказывает соперников с более слабой обороной. «Арарат», напротив, крайне уязвим в защите и не способен удерживать темп в играх с лидерами.
При этом атакующий стиль гостей может позволить им забить хотя бы один гол. Учитывая высокую результативность обеих сторон и нестабильность обороны, встреча, вероятно, пройдeт с несколькими взятиями ворот.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Арарат-Армения».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу «Арарат-Армения» – коэффициент 9.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Арарат-Армения» больше 2.5 – коэффициент 2.20