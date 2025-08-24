Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Ширак - Арарат-Армения
Ширак - Арарат-Армения: онлайн-трансляция 24 августа 2025
Ширак
24.08.2025, воскресенье, 17:00
Армения. Премьер-лига, 4 тур
- : -
Не начался
Арарат-Армения
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ширак - Арарат-Армения
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Ширак
Арарат-Армения
«Спарта» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 19:50
«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65
6 августа, 09:27
Чалов, Кокорин и еще 10 россиян заявлены на матчи 3-го отборочного раунда еврокубков
5 августа, 13:40
«Арарат-Армения» – «Университатя Клуж»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
23 июля, 08:27
Кокорин заявлен на 2-й отборочный раунд Лиги конференций
22 июля, 13:30
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
22 ноября 2024, 08:25
2
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
10 июля 2017, 12:07
9
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
19 ноября 2016, 21:13
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
8 октября 2016, 20:16
4
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
- : -
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
- : -
16.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
- : -
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Пюник
- : -
17.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
- : -
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
- : -
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
- : -
16.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
- : -
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Пюник
- : -
17.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
- : -
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Урарту
- : -
22.08.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 4 тур
БКМА Ереван
- : -
23.08.2025
Гандзасар
Последние матчи
Все
Ширак
Арарат-Армения
Лига конференций, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 2
14.08.2025
Спарта
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Ширак
0 : 0
11.08.2025
Пюник
Лига конференций, 3 раунд
Спарта
4 : 1
07.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ван
0 : 0
04.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ноа
4 : 0
03.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Ширак
0 : 0
11.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ноа
4 : 0
03.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Ширак
3 : 0
27.05.2025
Вест Армения
Армения. Премьер-лига, 31 тур
Гандзасар
1 : 0
17.05.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 30 тур
Ширак
4 : 0
10.05.2025
Алашкерт
Лига конференций, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 2
14.08.2025
Спарта
Лига конференций, 3 раунд
Спарта
4 : 1
07.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Ван
0 : 0
04.08.2025
Арарат-Армения
Лига конференций, 2 раунд
Университатя Клуж
1 : 2
31.07.2025
Арарат-Армения
Лига конференций, 2 раунд
Арарат-Армения
0 : 0
24.07.2025
Университатя Клуж
Архив
