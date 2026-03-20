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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
БКМА Ереван - Урарту
БКМА Ереван - Урарту: обзор матча 20 марта 2026
БКМА Ереван
20.03.2026, пятница, 18:00
Армения. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Урарту
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Статистика матча БКМА Ереван - Урарту
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Информация о матче
Стадион:
академии «Аван»
Новости команд
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БКМА Ереван
Урарту
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января, 00:17
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля 2025, 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля 2025, 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля 2025, 09:45
Сбежавший в 2022 году украинский футболист хочет вернуться в Россию
11 января, 00:17
12
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля 2025, 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля 2025, 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля 2025, 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля 2025, 09:45
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БКМА Ереван
Урарту
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 0
18.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 26 тур
БКМА Ереван
2 : 3
17.05.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат
0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Арарат
1 : 1
26.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
БКМА Ереван
2 : 3
17.05.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Пюник
2 : 0
09.05.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 24 тур
БКМА Ереван
2 : 2
02.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Ван
1 : 2
23.04.2026
БКМА Ереван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Урарту
0 : 5
27.05.2026
Ноа
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ширак
0 : 0
18.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Арарат
0 : 1
10.05.2026
Урарту
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Урарту
0 : 2
03.05.2026
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Урарту
2 : 0
26.04.2026
Ван
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