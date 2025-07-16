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Прогноз на точный счёт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025

16 июля 2025 9:25
Неман - Урарту
17 июл. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 1 раунд
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6.80
Точный счёт 3:1 в пользу «Немана»
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17 июля на стадионе Альцуфер в Беларуси состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Конференций между «Неманом» и армянским «Урарту». В первой встрече, проведeнной в Армении, «Неман» одержал победу с минимальным счeтом 2:1, но это оставляет открытым вопрос о проходе в следующий раунд, особенно в случае, если «Урарту» сумеет забить на выезде.

«Неман»

Белорусская команда продемонстрировала хорошую атакующую игру в первой встрече, но в то же время не была идеальна в обороне, пропустив 1 гол. В последних 5 играх «Неман» забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропуская 0.40 гола. Это говорит о сильной обороне и контролируемой атаке. На домашнем стадионе команда будет стремиться закрепить своe преимущество, не допустив пропущенных голов. Однако атакующая сила позволяет им надеяться на ещe один забитый мяч, чтобы значительно упростить задачу по выходу в следующий раунд.

«Урарту»

Армянский клуб будет сражаться за отыгрыш. В последних 5 играх «Урарту» забивает в среднем 2.20 гола за матч, но и пропускает также 2.20 гола. Эта статистика подтверждает, что команда имеет серьeзные проблемы в обороне, что делает их уязвимыми. В первой встрече они смогли забить 1 гол, но это было недостаточно, чтобы перевернуть ход игры. Теперь им предстоит активная атакующая игра, где они будут надеяться на контратаки и ошибку в защите «Немана», чтобы отыграть минимальный дефицит.

Факты о командах

«Неман»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч, пропускает 0.40
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Сильная оборона, но в атаке тоже достаточно результативны

«Урарту»

  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч, пропускает 2.20 (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 из 11 последних матчей
  • Проблемы в обороне, пропускает в 3 последних матчах
  • Необходимо забивать и при этом не допустить большого количества пропущенных мячей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
2
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:2
Лига конференций, 1 раунд
Урарту
1 : 2
10.07.2025
Неман

Прогноз на матч

«Неман» будет контролировать игру, имея преимущество в два гола по сумме матчей. Несмотря на это, они не будут сидеть в обороне, так как им важно забить дополнительный мяч для уверенности в выходе в следующий раунд. В свою очередь, «Урарту» будет атаковать всеми силами, чтобы отыграть хотя бы один гол и не дать «Неману» развить успех. Ожидается, что «Неман» всe-таки сохранит победу, но в атаке они не смогут полностью обезоружить «Урарту».

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Немана»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Немана» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.80

6.80
Точный счёт 3:1 в пользу «Немана»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Урарту Неман
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