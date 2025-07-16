Ответный матч Лиги Конференций между «Неманом» и «Урарту» пройдет на стадионе Альцуфер. В первой встрече «Неман» одержал победу на выезде 2:1, что даeт им небольшое преимущество перед домашним матчем.

«Неман»

«Неман» забивает в среднем 1.4 гола за матч в последних 5 играх и пропускает 0.4 гола. Команда в хорошей форме, не проигрывает в 6 последних матчах, показывая стабильность в атаке и обороне. На домашнем стадионе они будут стремиться к подтверждению своего преимущества после победы в первой игре.

«Урарту»

«Урарту» забивает в среднем 2.2 гола за игру, но также пропускает 2.2 гола. В последних выездных матчах они показывают результативную игру, но их оборона оставляет желать лучшего. Несмотря на хорошую атаку, «Урарту» не всегда стабилен в защите, что делает их уязвимыми на выезде.

Прогноз на матч

Учитывая результат первой игры и форму обеих команд, «Неман» выглядит фаворитом на своем стадионе. Несмотря на атакующие качества «Урарту», их оборона может не выдержать давления. Ожидаем, что «Неман» подтвердит победу и выйдет в следующий раунд.

Вероятность захода – около 66%, потому что:

«Неман» не проигрывает в последних 6 матчах и играет дома;

«Урарту» пропускает в среднем 2.2 гола за матч, что делает их уязвимыми в выездных играх;

В первой встрече «Неман» победил 2:1, что дает им преимущество.

Рекомендация: ставка на победу «Неман» с коэффициентом 1.90.