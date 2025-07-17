17.07.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций, 1 раунд
4 : 0
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
3-3-2-1-1
1
Белов
20
Садовничий
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
8
Пантя
47
Козлов
19
Кучинский
24
Якимов
88
Савицкий
17
Сучков
17
Зубович
3-2-1-4
33
Драгоевич
44
Цымбалюк
18
Братков
88
Маргарян
30
14
Полярус
99
Палиенко
99
23
Калукян
8
Агасарян
22
8
Пантя
50
Шалашников
50
Шалашников
8
Пантя
19
Кучинский
6
Назаренко
6
Назаренко
19
Кучинский
17
Сучков
32
Павлюковец
32
Павлюковец
17
Сучков
17
Зубович
9
Пушняков
9
Пушняков
17
Зубович
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
22
53
53
22
99
3
Пилоян
3
Пилоян
99
8
Агасарян
7
Мкртчян
7
Мкртчян
8
Агасарян
14
Полярус
7
7
14
Полярус
99
Палиенко
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Палиенко
Остались в запасе
Неман
Урарту
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
42
Narek Nazaretyan
ВР
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
90
O. Polyakov
ЦФ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Остались в запасе
42
Narek Nazaretyan
ВР
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
90
O. Polyakov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Статистика матча Неман - Урарту
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Неман» против «Урарту», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Урарту»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»