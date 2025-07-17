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  • «Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

17 июля 2025, 19:50
Неман
17.07.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 1 раунд
4 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Урарту
42' П. Савицкий 58' Е. Зубович 82' С. Пушняков 88' М. Кравцов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Урарту
33
Андрия Драгоевич
ВР
88
Жирайр Маргарян
ЛЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
30
Bruno Michel (pen.)
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
22
Mikayel Mirzoyan
ЦФ
8
Нарек Агасарян
ЦФ
23
Николас Калукян
ЦФ
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
33
Исаак Нгома
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Урарту
42
Narek Nazaretyan
ВР
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
53
Davit Harutyunyan
ЦЗ
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
7
Сергей Мкртчян
ОП
7
Artemiy Gunko
ЦП
90
O. Polyakov
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Белов
20
Садовничий
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
8
Пантя
47
Козлов
19
Кучинский
24
Якимов
88
Савицкий
17
Сучков
17
Зубович
3-2-1-4
33
Драгоевич
44
Цымбалюк
18
Братков
88
Маргарян
30
14
Полярус
99
Палиенко
99
23
Калукян
8
Агасарян
22
8
Пантя
50
Шалашников
50
Шалашников
8
Пантя
19
Кучинский
6
Назаренко
6
Назаренко
19
Кучинский
17
Сучков
32
Павлюковец
32
Павлюковец
17
Сучков
17
Зубович
9
Пушняков
9
Пушняков
17
Зубович
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
22
53
53
22
99
3
Пилоян
3
Пилоян
99
8
Агасарян
7
Мкртчян
7
Мкртчян
8
Агасарян
14
Полярус
7
7
14
Полярус
99
Палиенко
14
Яковлев
14
Яковлев
99
Палиенко
Остались в запасе
Неман
Урарту
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
42
Narek Nazaretyan
ВР
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
90
O. Polyakov
ЦФ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
33
Исаак Нгома
ПВ
Остались в запасе
42
Narek Nazaretyan
ВР
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
90
O. Polyakov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Статистика матча Неман - Урарту
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Неман» против «Урарту», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Урарту»

«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Урарту Неман
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