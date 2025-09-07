Сперцяна призвали покинуть Россию

Экс-тренер сборной Армении Вардан Минасян считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну следует покинуть клуб.
«Сперцяну давно пора играть в Европе, он перерос чемпионат России. Если он продолжит там оставаться, это не пойдeт на пользу. Возможно, Эдуард даже начнeт регрессировать.
На этом этапе карьеры ему не нужно переходить в Чемпионшип – отлично подойдут Италия или Испания. Но уезжать точно нужно», – сказал Минасян.
- По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году. Ранее «Саутгемптон» из Чемпионшипа предлагал за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
- В этом сезоне 25-летний хавбек сборной Армении провел за «быков» 11 матчей, забил 5 голов, отдал 8 передач.
- Летнее трансферное окно в Англии закрылось 1 сентября.
Источник: «Чемпионат»