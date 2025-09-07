Сперцяна призвали покинуть Россию

Экс-тренер сборной Армении Вардан Минасян считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну следует покинуть клуб.

«Сперцяну давно пора играть в Европе, он перерос чемпионат России. Если он продолжит там оставаться, это не пойдeт на пользу. Возможно, Эдуард даже начнeт регрессировать.

На этом этапе карьеры ему не нужно переходить в Чемпионшип – отлично подойдут Италия или Испания. Но уезжать точно нужно», – сказал Минасян.