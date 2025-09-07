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Сперцяна призвали покинуть Россию

7 сентября 2025, 15:39
5

Экс-тренер сборной Армении Вардан Минасян считает, что полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну следует покинуть клуб.

«Сперцяну давно пора играть в Европе, он перерос чемпионат России. Если он продолжит там оставаться, это не пойдeт на пользу. Возможно, Эдуард даже начнeт регрессировать.

На этом этапе карьеры ему не нужно переходить в Чемпионшип – отлично подойдут Италия или Испания. Но уезжать точно нужно», – сказал Минасян.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, срок контракта Сперцяна с «Краснодаром» истекает в 2029 году. Ранее «Саутгемптон» из Чемпионшипа предлагал за его трансфер 16 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами и 5% от перепродажи.
  • В этом сезоне 25-летний хавбек сборной Армении провел за «быков» 11 матчей, забил 5 голов, отдал 8 передач.
  • Летнее трансферное окно в Англии закрылось 1 сентября.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Краснодар Арарат-Армения Сперцян Эдуард Минасян Вардан
Комментарии (5)
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Цугундeр
1757249218
)))) Вардан Переросович, а как вчера сыграла Армения с Португалией, во главе с "переростком" Эдичкой?)
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Niklas80
1757250117
Видели вчера его игру, перерос, мля.)
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FCSpartakM
1757256625
ну так прикол в том, что его туда не зовут? не? Сперцян не сильнее ранее уехавших Захаряна, Миранчука и тд. Эдик ничего не перерос, Эдик просто на уровне нашего чемпа звезда, но наш чемп низкого уровня стал, вот и все. Лет 5 назад Эдик был бы обычным паспортистом.
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Foxitkuban
1757266943
Вот тебя не спросили.
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sochi-2013
1757267485
երդվում եմ մայրիկիս!
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