«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65

06 августа 2025 9:15
Спарта - Арарат-Армения
07 авг. 2025, четверг 21:00 | Лига конференций, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Спарты» и обе забьют
Сделать ставку

7 августа в Праге на стадионе epet ARENA пройдeт матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между «Спартой» и «Араратом-Армения». Чехи уверенно прошли предыдущую стадию и находятся в отличной атакующей форме. Армянская команда также преодолела предыдущий этап, однако испытывает определeнные сложности в организации атакующей игры и будет аутсайдером в этой паре.

«Спарта»

«Спарта» подходит к матчу на фоне трeх подряд побед, в которых команда продемонстрировала высокую результативность. В рамках Лиги Конференций пражане разгромили «Актобе» (4:0), компенсировав поражение в первой встрече. В чемпионате Чехии «Спарта» также уверенно стартовала, одолев «Пардубице» (3:1) и «Младу-Болеслав» (3:2). Команда активно использует фланговые подключения и давление в середине поля, а высокая плотность атаки позволяет забивать более двух голов за игру. За 5 последних матчей «Спарта» забила 12 мячей (в среднем 2.40) и пропустила 6 (в среднем 1.20), но при этом не оставила свои ворота в неприкосновенности в 11 из 13 предыдущих встреч. Команда стабильно забивает – в 11 матчах подряд.

«Арарат-Армения»

Армянский клуб показывает более сдержанный и прагматичный футбол. В последних пяти матчах команда забила 6 мячей и пропустила 5 – статистика довольно скромная, особенно на фоне предстоящего соперника. В предыдущем раунде «Арарат-Армения» прошeл «Университатю Клуж», сыграв 0:0 дома и выиграв 2:1 в Румынии, где главным фактором успеха стала дисциплина в обороне и реализация редких моментов. Однако в товарищеских матчах команда допускала провалы, например, проиграв «Алашкерту» (3:4). Также стоит отметить, что «Арарат-Армения» не проигрывает в 10 из последних 12 матчей, но чаще играет от обороны и редко выходит за пределы 1–2 голов за матч.

Факты о командах

«Спарта»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем забивает 2.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.20 за матч
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • Пропускает в 11 из 13 последних матчей

«Арарат-Армения»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем забивает 1.20 гола за игру
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру
  • Нулевая ничья в домашнем матче с «Клужем»
  • Победа 2:1 в гостях в ответной игре Лиги Конференций

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
6
Забитых мячей
2
3
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:1
Лига конференций, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 2
14.08.2025
Спарта
Лига конференций, 3 раунд
Спарта
4 : 1
07.08.2025
Арарат-Армения

Прогноз на матч

«Спарта» идeт на волне уверенных побед и показывает гораздо более атакующий и агрессивный футбол, чем «Арарат-Армения». При этом чешская команда почти не играет «на ноль», что открывает пространство для гола от гостей. Однако общий класс, глубина состава и поддержка трибун в Праге должны сыграть ключевую роль. Ожидаем, что «Спарта» вновь добьeтся результата, но при этом может пропустить.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спарты» и обе забьют – коэффициент 3.10
  • Победа «Спарты» с форой (-1) – коэффициент 1.65

1.65
Победа «Спарты» и обе забьют
Калькулятор ставок
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Лига конференций Арарат-Армения Спарта
Рекомендуем
