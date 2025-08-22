Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Урарту - Алашкерт
Урарту - Алашкерт: онлайн-трансляция 22 августа 2025
Урарту
22.08.2025, пятница, 19:00
Армения. Премьер-лига, 4 тур
- : -
Не начался
Алашкерт
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Урарту - Алашкерт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Урарту
Алашкерт
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля, 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля, 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля, 09:45
«Урарту» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
10 июля, 18:20
Российский игрок забил решающий гол в матче отбора Лиги Европы
18 июля, 18:51
«Неман» – «Урарту»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 июля 2025
17 июля, 19:50
«Неман» – «Урарту»: прогноз на матч 17 июля с 66% вероятностью захода ставки
16 июля, 13:15
Прогноз на точный счeт матча «Неман» – «Урарту»: Лига Конференций, 17 июля 2025
16 июля, 09:45
«Урарту» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025
10 июля, 18:20
Прогноз на точный счет матча «Алашкерт» – «Ноа»: Армения, Высшая лига, 27 мая 2025
26 мая, 09:30
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
21 мая 2022, 14:21
1
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
21 мая 2022, 13:38
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
21 сентября 2021, 13:37
4
Джеррард и несколько игроков «Рейнджерс» пропустят матч с «Алашкертом» из-за коронавируса
25 августа 2021, 18:40
1
Больше новостей
Армения. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
- : -
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
- : -
16.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
- : -
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Пюник
- : -
17.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
- : -
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Алашкерт
- : -
16.08.2025
Арарат
Армения. Премьер-лига, 3 тур
БКМА Ереван
- : -
16.08.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Ноа
- : -
17.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 3 тур
Пюник
- : -
17.08.2025
Арарат-Армения
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Арарат
- : -
22.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 4 тур
Урарту
- : -
22.08.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 4 тур
БКМА Ереван
- : -
23.08.2025
Гандзасар
Последние матчи
Все
Урарту
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Урарту
1 : 0
09.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Алашкерт
1 : 2
04.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 1 тур
БКМА Ереван
1 : 1
02.08.2025
Урарту
Лига конференций, 1 раунд
Неман
4 : 0
17.07.2025
Урарту
Лига конференций, 1 раунд
Урарту
1 : 2
10.07.2025
Неман
Армения. Премьер-лига, 2 тур
Урарту
1 : 0
09.08.2025
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 1 тур
БКМА Ереван
1 : 1
02.08.2025
Урарту
Лига конференций, 1 раунд
Неман
4 : 0
17.07.2025
Урарту
Лига конференций, 1 раунд
Урарту
1 : 2
10.07.2025
Неман
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Урарту
0 : 2
28.05.2025
Ван
Армения. Премьер-лига, 1 тур
Алашкерт
1 : 2
04.08.2025
Пюник
Армения. Премьер-лига, 33 тур
Алашкерт
1 : 0
27.05.2025
Ноа
Армения. Премьер-лига, 32 тур
БКМА Ереван
2 : 0
22.05.2025
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 31 тур
Алашкерт
3 : 0
16.05.2025
Вест Армения
Армения. Премьер-лига, 30 тур
Ширак
4 : 0
10.05.2025
Алашкерт
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: