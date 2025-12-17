18 декабря состоится матч шестого тура Лиги Конференций, в котором «Шэмрок Роверс» на своем поле примет «Хэмран». Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф, однако заключительный тур остается важным с точки зрения итогового положения и коэффициентов рейтинга. Соперники подходят к встрече с серией неудач в обороне, что формирует предпосылки для открытого футбола.
«Шэмрок Роверс»
Ирландский клуб проводит крайне сложный еврокубковый сезон. После пяти туров команда набрала лишь одно очко и располагается в нижней части таблицы. «Шэмрок Роверс» не выигрывает в шести матчах Лиги Конференций подряд, однако при этом регулярно отличается в атаке. В трех последних турах команда неизменно забивала, а всего за пять последних матчей оформила шесть голов. Основной проблемой остается оборона: восемь пропущенных мячей за тот же отрезок не позволяют рассчитывать на положительный результат даже при неплохой реализации.
«Хэмран»
Представитель Мальты также неудачно выступает в турнире. «Хэмран» набрал три очка и занимает место рядом с «Шэмрок Роверс» внизу таблицы. Команда пропускает в шести матчах Лиги Конференций подряд, а в последних пяти встречах позволила соперникам забить девять раз. При этом атакующий потенциал нельзя назвать нулевым: пять голов за пять матчей подтверждают, что «Хэмран» способен воспользоваться ошибками соперника, особенно при игре без давления.
Факты о командах
«Шэмрок Роверс»
- Не выигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций
- Забивает в 7 матчах подряд
- В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
«Хэмран»
- Пропускает в 6 матчах Лиги Конференций подряд
- В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – «Хэмран»
Обе команды не обременены турнирной мотивацией, что повышает вероятность результативного сценария. «Шэмрок Роверс» выглядит немного предпочтительнее за счет домашнего поля и более стабильной результативности, однако надежной игры в защите ждать не приходится. В таких условиях ставка на голы выглядит наиболее логичным выбором.
Рекомендованные ставки:
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05
- Победа «Шэмрок Роверс» – коэффициент 2.05