18 декабря состоится матч шестого тура Лиги Конференций, в котором «Шэмрок Роверс» на своем поле примет «Хэмран». Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф, однако заключительный тур остается важным с точки зрения итогового положения и коэффициентов рейтинга. Соперники подходят к встрече с серией неудач в обороне, что формирует предпосылки для открытого футбола.

«Шэмрок Роверс»

Ирландский клуб проводит крайне сложный еврокубковый сезон. После пяти туров команда набрала лишь одно очко и располагается в нижней части таблицы. «Шэмрок Роверс» не выигрывает в шести матчах Лиги Конференций подряд, однако при этом регулярно отличается в атаке. В трех последних турах команда неизменно забивала, а всего за пять последних матчей оформила шесть голов. Основной проблемой остается оборона: восемь пропущенных мячей за тот же отрезок не позволяют рассчитывать на положительный результат даже при неплохой реализации.

«Хэмран»

Представитель Мальты также неудачно выступает в турнире. «Хэмран» набрал три очка и занимает место рядом с «Шэмрок Роверс» внизу таблицы. Команда пропускает в шести матчах Лиги Конференций подряд, а в последних пяти встречах позволила соперникам забить девять раз. При этом атакующий потенциал нельзя назвать нулевым: пять голов за пять матчей подтверждают, что «Хэмран» способен воспользоваться ошибками соперника, особенно при игре без давления.

Факты о командах

«Шэмрок Роверс»

Не выигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций

Забивает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

«Хэмран»

Пропускает в 6 матчах Лиги Конференций подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Шэмрок Роверс» – «Хэмран»

Обе команды не обременены турнирной мотивацией, что повышает вероятность результативного сценария. «Шэмрок Роверс» выглядит немного предпочтительнее за счет домашнего поля и более стабильной результативности, однако надежной игры в защите ждать не приходится. В таких условиях ставка на голы выглядит наиболее логичным выбором.

Рекомендованные ставки: