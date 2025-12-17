18 декабря в рамках 6-го тура Лиги Конференций «Целе» примет «Шелбурн». Для словенского клуба этот матч имеет ключевое значение в борьбе за итоговое положение в группе, тогда как ирландская команда фактически лишилась турнирной мотивации. Исходя из текущей формы и статистики, хозяева подходят к встрече в более стабильном состоянии.

«Целе»

Словенский клуб набрал 9 очков после пяти туров и продолжает борьбу за место в верхней части таблицы. Команда уверенно выступает дома, не проигрывая в 10 последних матчах на своем поле. Несмотря на поражение от «Риеки» в прошлом туре, «Целе» сохраняет атакующий потенциал, регулярно создавая моменты. В среднем за последние пять матчей команда забивает 1.20 гола, но при этом допускает ошибки в обороне, пропуская 1.60 мяча за игру. Тем не менее, фактор домашнего поля и более высокий уровень организации делают «Целе» фаворитом встречи.

«Шелбурн»

Ирландский клуб переживает сложный период. После пяти туров команда набрала лишь одно очко и занимает 34-е место. «Шелбурн» проиграл четыре последних матча в Лиге Конференций, регулярно пропуская и редко демонстрируя результативную игру. В последних пяти встречах команда забивает в среднем всего 0.60 гола за матч, при этом пропускает 1.60. Даже несмотря на отдельные голы, в целом атакующая эффективность остается низкой, а оборона не справляется с давлением соперников.

Факты о командах

«Целе»

Не проигрывает в 10 последних домашних матчах

В среднем 1.20 забитых и 1.60 пропущенных за последние 5 игр

Пропускает в 5 матчах подряд

«Шелбурн»

Проигрывает 4 последних матча в Лиге Конференций

В среднем 0.60 забитых и 1.60 пропущенных за последние 5 игр

Пропускает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Целе» – «Шелбурн»

С учетом текущей формы, домашней статистики «Целе» и слабых результатов «Шелбурна» на международной арене, хозяева выглядят предпочтительнее. При этом оборона обеих команд допускает ошибки, что может привести к результативному сценарию с преимуществом словенского клуба.

Рекомендованные ставки