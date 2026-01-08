В 14 туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Халидж» примет «Дамак». Команды решают разные турнирные задачи, но обе подходят к матчу с затяжными сериями без побед. В такой ситуации очная встреча приобретает особое значение, а исход может решить эффективность игры в обороне.

«Халидж»

Хозяева продолжают терять очки: ничья с «Аль-Нажмой» (2:2) продлила серию без побед до четырех матчей. При этом «Халидж» стабильно забивает – 8 голов за последние пять игр и в среднем 1.60 мяча за матч. Главная проблема команды – оборона: 14 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из 11 матчей с пропущенными голами. Даже при хорошем атакующем потенциале команда часто расплачивается за ошибки у своих ворот.

«Дамак»

«Дамак» уступил «Аль-Хилалю» 0:2, но в целом выглядит более организованно. Команда не проигрывала в 6 из 8 последних матчей и пропускает в среднем всего 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. Атака менее результативна – 3 гола за пять матчей, однако компактная игра в защите позволяет регулярно набирать очки даже без яркой результативности.

Факты о командах

«Халидж»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 9 из 11 последних игр

В среднем: 1.60 забито и 2.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

«Дамак»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 0.60 забито и 0.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

Пропускает меньше одного мяча за игру

Прогноз на матч «Халидж» – «Дамак»

Матч обещает быть осторожным. «Халидж» традиционно активен впереди, но нестабильная оборона снижает его шансы на победу. «Дамак» выглядит более сбалансированно и способен навязать вязкую игру, минимизируя риски. При таком раскладе результативность вряд ли будет высокой.

