В 14 туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Халидж» примет «Дамак». Команды решают разные турнирные задачи, но обе подходят к матчу с затяжными сериями без побед. В такой ситуации очная встреча приобретает особое значение, а исход может решить эффективность игры в обороне.
«Халидж»
Хозяева продолжают терять очки: ничья с «Аль-Нажмой» (2:2) продлила серию без побед до четырех матчей. При этом «Халидж» стабильно забивает – 8 голов за последние пять игр и в среднем 1.60 мяча за матч. Главная проблема команды – оборона: 14 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из 11 матчей с пропущенными голами. Даже при хорошем атакующем потенциале команда часто расплачивается за ошибки у своих ворот.
«Дамак»
«Дамак» уступил «Аль-Хилалю» 0:2, но в целом выглядит более организованно. Команда не проигрывала в 6 из 8 последних матчей и пропускает в среднем всего 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. Атака менее результативна – 3 гола за пять матчей, однако компактная игра в защите позволяет регулярно набирать очки даже без яркой результативности.
Факты о командах
«Халидж»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 9 из 11 последних игр
- В среднем: 1.60 забито и 2.80 пропущено за матч (последние 5 игр)
«Дамак»
- Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
- В среднем: 0.60 забито и 0.80 пропущено за матч (последние 5 игр)
- Пропускает меньше одного мяча за игру
Прогноз на матч «Халидж» – «Дамак»
Матч обещает быть осторожным. «Халидж» традиционно активен впереди, но нестабильная оборона снижает его шансы на победу. «Дамак» выглядит более сбалансированно и способен навязать вязкую игру, минимизируя риски. При таком раскладе результативность вряд ли будет высокой.
Рекомендованные ставки
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.95
- Фора «Дамак» (+0.5) – коэффициент 1.90