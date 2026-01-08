Введите ваш ник на сайте
«Халидж» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 9 января 2026 с коэффициентом 1.95

08 января 2026 10:19
Халидж - Дамак
09 янв. 2026, пятница 16:10 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

В 14 туре Высшей лиги Саудовской Аравии «Халидж» примет «Дамак». Команды решают разные турнирные задачи, но обе подходят к матчу с затяжными сериями без побед. В такой ситуации очная встреча приобретает особое значение, а исход может решить эффективность игры в обороне.

«Халидж»

Хозяева продолжают терять очки: ничья с «Аль-Нажмой» (2:2) продлила серию без побед до четырех матчей. При этом «Халидж» стабильно забивает – 8 голов за последние пять игр и в среднем 1.60 мяча за матч. Главная проблема команды – оборона: 14 пропущенных мячей за тот же отрезок и серия из 11 матчей с пропущенными голами. Даже при хорошем атакующем потенциале команда часто расплачивается за ошибки у своих ворот.

«Дамак»

«Дамак» уступил «Аль-Хилалю» 0:2, но в целом выглядит более организованно. Команда не проигрывала в 6 из 8 последних матчей и пропускает в среднем всего 0.80 гола за игру в последних пяти встречах. Атака менее результативна – 3 гола за пять матчей, однако компактная игра в защите позволяет регулярно набирать очки даже без яркой результативности.

Факты о командах

«Халидж»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 9 из 11 последних игр
  • В среднем: 1.60 забито и 2.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

«Дамак»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забито и 0.80 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает меньше одного мяча за игру

Личные встречи
60% (3)
20% (1)
20% (1)
7
Забитых мячей
3
1.4
В среднем за матч
0.6
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
4 : 0
09.01.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Халидж
1 : 1
01.02.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Дамак
0 : 1
23.08.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Дамак
0 : 1
29.03.2024
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Халидж
0 : 2
30.09.2023
Дамак

Прогноз на матч «Халидж» – «Дамак»

Матч обещает быть осторожным. «Халидж» традиционно активен впереди, но нестабильная оборона снижает его шансы на победу. «Дамак» выглядит более сбалансированно и способен навязать вязкую игру, минимизируя риски. При таком раскладе результативность вряд ли будет высокой.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Фора «Дамак» (+0.5) – коэффициент 1.90

1.95
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Халидж
