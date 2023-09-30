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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Халидж - Дамак
Халидж - Дамак: обзор матча 30 сентября 2023
Халидж
30.09.2023, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Дамак
43'
Ф. Шафаи
56'
Д. Н'Куду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халидж - Дамак
Желтая карточка
А. Аль-Салем
90'
+6
Желтая карточка
Ф. Мартинш
90'
+1
84'
Замена
А. Маджраши
️️️️
Д. Н'Куду
84'
Замена
Р. Солан
️️️️
Д. Антолич
Замена
Ф. Аль-Тораис
️️️️
А. Салех Аль-Хайдар
78'
Замена
А. Аль-Салем
️️️️
И. Родригес
72'
70'
Замена
️️️️
А. Аль-Зайн
Желтая карточка
И. Родригес
64'
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Н'Куду
Пас отдал
Н. Станчу
43'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Шафаи
Пас отдал
Н. Станчу
Желтая карточка
М. Хамзи
24'
14'
Желтая карточка
Д. Антолич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
10
Фабиу Мартинш
ЛВ
5
Ченг Ву-Ен
ОП
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Иво Родригес
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
Дамак
40
Мустафа Зегба
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
12
Сануси Аль-Хавсави
ЛЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
15
Фарук Шафаи
ЦЗ
8
Тарек Хамед
ОП
8
Домагой Антолич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
49
Ахмад Аль-Зайн
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
23
Абдулазиз Маджраши
ОП
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
3-1-1-2-3
23
Сехич
3
Аль-Хабрани
17
Лопес
5
Ребошу
5
Ву-Ен
25
Аль-Хайдар
10
Мартинш
7
Нарей
10
Шериф
15
Хамзи
7
Родригес
4-1-3-1-1
40
Зегба
21
Аль-Анази
3
Бедран
15
Шафаи
12
Аль-Хавсави
8
Хамед
8
Антолич
10
Станчу
14
Н'Куду
49
Аль-Зайн
9
Сесай
25
Аль-Хайдар
27
Аль-Тораис
27
Аль-Тораис
25
Аль-Хайдар
7
Родригес
9
Аль-Салем
9
Аль-Салем
7
Родригес
14
Н'Куду
23
Маджраши
23
Маджраши
14
Н'Куду
8
Антолич
15
Солан
15
Солан
8
Антолич
Остались в запасе
Халидж
Дамак
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
13
Абдулла Аль-Шанкити
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
99
Хамад Аль-Абдан
АП
Остались в запасе
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
7
Абдулла Аль-Кахтани
ЦП
14
Абдулазиз Аль-Шахрани
АП
12
Абдулазиз Макин
ЛВ
99
Фахад Аль-Джоани
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Халидж - Дамак
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
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