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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Дамак - Халидж
Дамак - Халидж: обзор матча 23 августа 2024
Дамак
23.08.2024, пятница, 19:10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Халидж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дамак - Халидж
90'
+3
Желтая карточка
И. Сехич
84'
Замена
Б. Аль-Мутайри
️️️️
Ф. Мартинш
Замена
А. Аль-Могрен
️️️️
Х. Аль-Гамди
78'
72'
Желтая карточка
Х. Аль-Дубаис
70'
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
М. Шериф
66'
Желтая карточка
С. Аль-Хамсл
Замена
Ф. Камано
️️️️
Б. Мунши
64'
Желтая карточка
Д. Н'Куду
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
22
Абдулбазит Хавсви
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
15
Фарук Шафаи
(К)
ЦЗ
14
Султан Факихи
ПЗ
16
Бадр Мунши
ОП
8
Тарек Хамед
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
15
Рамзи Солан
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
7
Халед Нарей
ПВ
10
Мохамед Шериф
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Дамак
30
Naser Al Ghamdi
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
18
Ахмед Хариси
ЦП
14
Абдулла Аль-Могрен
ЦФ
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
66
Theyab Absa
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
4-2-2-2
22
Хавсви
21
Аль-Анази
3
Бедран
15
Шафаи
14
Факихи
16
Мунши
8
Хамед
10
Станчу
14
Н'Куду
90
Аль-Гамди
15
Солан
4-1-1-2-2
23
Сехич
39
Аль-Хамсл
19
Аль-Фахад
5
Ребошу
3
Аль-Хабрани
88
Аль-Сумайри
47
Абу Аль-Шамат
7
Нарей
10
Мартинш
15
Хамзи
10
Шериф
13
Аль-Обейд
13
Аль-Обейд
16
Мунши
40
Камано
40
Камано
16
Мунши
90
Аль-Гамди
14
Аль-Могрен
14
Аль-Могрен
90
Аль-Гамди
10
Мартинш
33
Аль-Мутайри
33
Аль-Мутайри
10
Мартинш
10
Шериф
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
10
Шериф
Остались в запасе
Дамак
Халидж
30
Naser Al Ghamdi
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
66
Theyab Absa
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Остались в запасе
30
Naser Al Ghamdi
ВР
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
18
Ахмед Хариси
ЦП
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
66
Theyab Absa
ЦФ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Дамак - Халидж
2
3
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
470
368
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
75
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Наср
4 : 1
21.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Дамак
3 : 0
15.05.2026
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Иттихад
2 : 1
10.05.2026
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
0 : 2
02.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Хиляль
1 : 0
28.04.2026
Дамак
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Abdullah Khaled Al-Kharboush, Saudi Arabia
Стадион:
Принц Султан бин Абдул Азиз
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