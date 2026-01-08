Матч 19 тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Реал Сосьедадом» пройдет в условиях турнирного давления для обеих команд. Хозяева располагаются в середине таблицы, но серия без побед и серьезные проблемы в обороне заставляют насторожиться. «Реал Сосьедад» находится рядом с зоной вылета и также давно не побеждает, однако гостевые показатели басков выглядят более обнадеживающе. Встреча обещает быть напряженной и осторожной, с акцентом на борьбу за очки, а не на зрелищность.

«Хетафе»

Команда подходит к матчу в непростом состоянии. В последних пяти играх «Хетафе» забил всего 2 мяча и пропустил 11, что говорит о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Серия без побед в чемпионате достигла четырех матчей, при этом команда регулярно пропускает. Даже домашний фактор не всегда помогает, хотя именно на своем поле «Хетафе» традиционно действует увереннее и редко проигрывает «Реал Сосьедаду». Тем не менее низкая результативность остается ключевым риском.

«Реал Сосьедад»

Баски также переживают сложный отрезок. Команда не выигрывает уже пять туров подряд, но при этом стабильно забивает – в трех последних матчах Ла Лиги отличалась минимум один раз. Оборона «Реал Сосьедада» далека от идеала: серия с пропущенными мячами достигла 12 матчей. Однако на выезде коллектив действует достаточно прагматично и не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых встреч, что может сыграть важную роль в предстоящем поединке.

Факты о командах

«Хетафе»

Не выигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги

Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру

Не проигрывает «Реал Сосьедаду» дома в 8 из 10 последних матчей

«Реал Сосьедад»