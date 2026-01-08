Введите ваш ник на сайте
«Хетафе» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки на матч 9 января 2026 с коэффициентом 1.43

08 января 2026 9:53
Хетафе - Реал Сосьедад
09 янв. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.43
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч 19 тура Ла Лиги между «Хетафе» и «Реал Сосьедадом» пройдет в условиях турнирного давления для обеих команд. Хозяева располагаются в середине таблицы, но серия без побед и серьезные проблемы в обороне заставляют насторожиться. «Реал Сосьедад» находится рядом с зоной вылета и также давно не побеждает, однако гостевые показатели басков выглядят более обнадеживающе. Встреча обещает быть напряженной и осторожной, с акцентом на борьбу за очки, а не на зрелищность.

«Хетафе»

Команда подходит к матчу в непростом состоянии. В последних пяти играх «Хетафе» забил всего 2 мяча и пропустил 11, что говорит о серьезных проблемах как в атаке, так и в обороне. Серия без побед в чемпионате достигла четырех матчей, при этом команда регулярно пропускает. Даже домашний фактор не всегда помогает, хотя именно на своем поле «Хетафе» традиционно действует увереннее и редко проигрывает «Реал Сосьедаду». Тем не менее низкая результативность остается ключевым риском.

«Реал Сосьедад»

Баски также переживают сложный отрезок. Команда не выигрывает уже пять туров подряд, но при этом стабильно забивает – в трех последних матчах Ла Лиги отличалась минимум один раз. Оборона «Реал Сосьедада» далека от идеала: серия с пропущенными мячами достигла 12 матчей. Однако на выезде коллектив действует достаточно прагматично и не проигрывает в 7 из 9 последних гостевых встреч, что может сыграть важную роль в предстоящем поединке.

Факты о командах

«Хетафе»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах Ла Лиги
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру
  • Не проигрывает «Реал Сосьедаду» дома в 8 из 10 последних матчей

«Реал Сосьедад»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах чемпионата
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей Ла Лиги

Личные встречи
38% (11)
31% (9)
31% (9)
33
Забитых мячей
36
1.14
В среднем за матч
1.24
3:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 2
09.01.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
26.01.2025
Хетафе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 0
01.09.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 1
21.04.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
4 : 3
24.09.2023
Хетафе
Испания. Примера, 28 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
08.04.2023
Хетафе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
2 : 1
11.09.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
23.01.2022
Хетафе
Испания. Примера, 8 тур
Хетафе
1 : 1
03.10.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0 : 1
14.02.2021
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
03.10.2020
Хетафе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
2 : 1
29.06.2020
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
06.10.2019
Хетафе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
28.04.2019
Хетафе
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1 : 0
15.12.2018
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
17.03.2018
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2 : 1
29.10.2017
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 34 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
21.04.2016
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1 : 1
11.12.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0 : 1
16.03.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
20.10.2014
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 2
19.01.2014
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
17.08.2013
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
2 : 1
06.05.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
08.12.2012
Хетафе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1 : 0
17.03.2012
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 9 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
23.10.2011
Хетафе
Испания. Примера, 38 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
21.05.2011
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 4
15.01.2011
Реал Сосьедад
Показать все

Прогноз на матч «Хетафе» – «Реал Сосьедад»

С учетом слабой результативности «Хетафе» и осторожного стиля гостей, матч вряд ли получится результативным. Обе команды находятся в затяжных сериях без побед и будут в первую очередь думать о том, как не допустить ошибки. При этом «Реал Сосьедад» выглядит чуть стабильнее за счет выездных результатов, а «Хетафе» продолжает испытывать сложности в атаке. Оптимальным вариантом выглядит ставка на низовой характер встречи.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.43
  • Фора «Реал Сосьедад» (0) – коэффициент 1.85

1.43
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Бестужев Павел
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Реал Сосьедад Хетафе
18+
  • Читайте нас: 