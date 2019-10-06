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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 06 октября 2019
Реал Сосьедад
06.10.2019, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
5'
М. Мерино
69'
Х. Мата
89'
Н. Максимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
89'
ГОЛ! 1:2!
Н. Максимович
Пас отдал
Анхель
81'
Замена
Д. Тимор
️️️️
Джейсон
80'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
80'
73'
Желтая карточка
Ф. Файр
Замена
А. Исак
️️️️
А. Гевара
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Суарес
64'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Молина
Замена
И. Субельдия
️️️️
В. Жозе
58'
Вторая желтая
Д. Льоренте
53'
46'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Ньом
44'
Желтая карточка
Д. Суарес
32'
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Льоренте
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Мерино
Пас отдал
Порту
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Лука Сангалли
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
6
Элустондо
3
Льоренте
18
Монреаль
2
Сальдуа
6
Гевара
23
Мерино
10
Оярсабаль
8
Эдегор
10
Порту
12
Виллиан Жозе
3-2-2-1-2
13
Сорья
12
Ньом
6
Кабрера
2
Джене
22
Суарес
17
Кукурелья
88
Максимович
76
Файр
23
Джейсон
17
Мата
19
Молина
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
12
Виллиан Жозе
5
Субельдия
5
Субельдия
12
Виллиан Жозе
6
Гевара
9
Исак
9
Исак
6
Гевара
12
Ньом
29
Кенеди
29
Кенеди
12
Ньом
23
Джейсон
24
Тимор
24
Тимор
23
Джейсон
19
Молина
9
Анхель
9
Анхель
19
Молина
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
23
Лука Сангалли
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
23
Лука Сангалли
АП
3
Айэн Муньос
ЛЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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