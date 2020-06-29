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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 29 июня 2020
Хетафе
29.06.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 32 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
20'
Х. Мата (П)
83'
Х. Мата
55'
А. Янузай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
Замена
Д. Тимор
️️️️
Х. Мата
90'
89'
Замена
Н. Джуара
️️️️
А. Элустондо
Желтая карточка
Х. Мата
87'
83'
Желтая карточка
М. Мерино
ГОЛ! 2:1!
Х. Мата
Пас отдал
Х. Молина
83'
Замена
Джейсон
️️️️
М. Кукурелья
82'
Желтая карточка
О. Этебо
80'
78'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Янузай
73'
Желтая карточка
М. Оярсабаль
Замена
О. Этебо
️️️️
А. Ньом
69'
Желтая карточка
Д. Суарес
68'
67'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
66'
Желтая карточка
А. Исак
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Янузай
Пас отдал
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Чема
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Мата
20'
Желтая карточка
У. Дуро
13'
Желтая карточка
М. Оливера
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
8
Мартин Эдегор
АП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
3
Этчейта
5
Чема
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
9
Дуро
3-2-1-2-1
1
Ремиро
16
Пачеко
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Сальдуа
18
Монреаль
23
Мерино
24
Янузай
10
Оярсабаль
9
Исак
17
Кукурелья
23
Джейсон
23
Джейсон
17
Кукурелья
17
Мата
24
Тимор
24
Тимор
17
Мата
12
Ньом
5
Этебо
5
Этебо
12
Ньом
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
6
Элустондо
7
Джуара
7
Джуара
6
Элустондо
24
Янузай
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
24
Янузай
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
12
Роберто Лопес
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
12
Роберто Лопес
АП
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
58
Андони Субиаурре
ВР
17
Давид Зурутуса
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Адриан Кордеро Вега
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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