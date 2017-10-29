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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 29 октября 2017
Хетафе
29.10.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
78'
Анхель
84'
Х. Молина (П)
5'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
84'
Желтая карточка
Х. Рульи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Молина
84'
Желтая карточка
Антунеш
82'
ГОЛ! 1:1!
Анхель
Пас отдал
Ф. Портильо
78'
Желтая карточка
Д. Суарес
76'
Желтая карточка
Д. Джене
70'
56'
Желтая карточка
А. де ла Белья
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Янузай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
16
Кала
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
10
Хаби Прието
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
16
Кала
2
Джене
5
Антунеш
22
Суарес
5
Бергара
8
Арамбарри
76
Файр
21
Ндиайе
20
Хименес
19
Молина
3-2-1-3-1
28
Рульи
3
де ла Белья
26
Мартинес
3
Льоренте
20
Одриосола
5
Субельдия
10
Прието
24
Янузай
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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