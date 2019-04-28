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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 28 апреля 2019
Реал Сосьедад
28.04.2019, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
21'
В. Жозе (П)
53'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
75'
Желтая карточка
Х. Мата
Желтая карточка
Х. Рульи
60'
ГОЛ! 2:0!
М. Оярсабаль
Пас отдал
В. Жозе
53'
Желтая карточка
М. Мерино
45'
26'
Желтая карточка
Л. Кабрера
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Жозе
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
15
Эктор Морено
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
3-2-2-1
28
Рульи
15
Морено
6
Элустондо
2
Сальдуа
14
Пардо
23
Мерино
21
Оярсабаль
23
Сангалли
12
Виллиан Жозе
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
5
Микел
6
Кабрера
22
Суарес
17
Оливера
10
Сибасаки
88
Максимович
20
Фламини
17
Мата
9
Дуро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
9
Хон Баутиста
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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