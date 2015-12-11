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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 11 декабря 2015
Хетафе
11.12.2015, пятница, 22:30
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
46'
П. Сарабия
68'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
86'
Замена
К. Мартинес
️️️️
А. Элустондо
84'
Замена
Х. Прието
️️️️
С. Каналес
Замена
В. Родригес
️️️️
П. Сарабия
80'
Замена
П. Леон
️️️️
А. Лафита
74'
Желтая карточка
Алексис
72'
72'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Кала
69'
68'
ГОЛ! 1:1!
И. Агиррече
Пас отдал
Жонатас
64'
Замена
Жонатас
️️️️
К. Вела
Замена
Вандерсон
️️️️
А. Васкес
59'
59'
Желтая карточка
С. Каналес
ГОЛ! 1:0!
П. Сарабия
Пас отдал
Х. Родригес
46'
Желтая карточка
М. Ласен
36'
14'
Желтая карточка
А. де ла Белья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
94
Вандерсон
РФ
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
4
Алексис
3
Лаго
16
Кала
22
Суарес
7
Лафита
22
Родригес
25
Ласен
7
Сарабия
12
Щепович
9
Васкес
4-2-2-2
28
Рульи
3
де ла Белья
13
Рейес
26
Мартинес
6
Элустондо
23
Гранеро
14
Ильярраменди
20
Каналес
77
Брума
10
Вела
9
Агиррече
7
Сарабия
8
Родригес
8
Родригес
7
Сарабия
7
Лафита
14
Леон
14
Леон
7
Лафита
9
Васкес
94
Вандерсон
94
Вандерсон
9
Васкес
6
Элустондо
19
Мартинес
19
Мартинес
6
Элустондо
20
Каналес
10
Прието
10
Прието
20
Каналес
10
Вела
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Вела
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Ойер
ВР
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
11
Карим Йода
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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