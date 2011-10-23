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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 23 октября 2011
Реал Сосьедад
23.10.2011, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Х. Прието
Замена
К. Вела
️️️️
И. Агиррече
Замена
П. Леон
️️️️
П. Сарабия
Замена
А. Баррада
️️️️
П. Риос
Замена
Х. Льоренте
️️️️
Д. Ифран
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
Д. Ифран
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
4-3-3
1
Браво
26
Мартинес
3
де ла Белья
15
Демидов
19
Мартинес
10
Прието
17
Зурутуса
31
Марига
7
Гризманн
9
Агиррече
21
Ифран
4-2-3-1
13
Мойя
20
Валера
23
Торрес
6
Диас
22
Лопо
21
Перес
25
Ласен
16
Риос
7
Сарабия
17
Кастро
20
Мику
10
Прието
3
Гонсалес
3
Гонсалес
10
Прието
9
Агиррече
10
Вела
10
Вела
9
Агиррече
21
Ифран
12
Льоренте
12
Льоренте
21
Ифран
16
Риос
10
Баррада
10
Баррада
16
Риос
7
Сарабия
14
Леон
14
Леон
7
Сарабия
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
25
Тоньо
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
8
Мичел
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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