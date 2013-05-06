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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 06 мая 2013
Хетафе
06.05.2013, понедельник, 23:59
Испания. Примера, 34 тур
2 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
18'
П. Леон
39'
А. Баррада
5'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
90'
Желтая карточка
И. Мартинес
Замена
А. Лопо
️️️️
Р.
85'
83'
Замена
Д. Эстрада
️️️️
К. Мартинес
Замена
Х. Торрес
️️️️
А. Баррада
77'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Борха
77'
76'
Замена
Д. Ифран
️️️️
Д. Зурутуса
67'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Р. Пардо
64'
Желтая карточка
М. Гонсалес
Желтая карточка
Ф. Фернандес
60'
56'
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
А. Баррада
51'
ГОЛ! 2:1!
А. Баррада
39'
Желтая карточка
Д. Кастро
37'
ГОЛ! 1:1!
П. Леон
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
Д. Зурутуса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Борха
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
2
Мане
3
Рафа
6
Фернандес
20
Валера
7
Лафита
25
Ласен
8
Борха
10
Баррада
17
Кастро
14
Леон
4-3-3
1
Браво
19
Мартинес
26
Мартинес
3
де ла Белья
3
Гонсалес
14
Пардо
5
Бергара
17
Зурутуса
9
Агиррече
7
Гризманн
10
Вела
3
Рафа
22
Лопо
22
Лопо
3
Рафа
10
Баррада
25
Торрес
25
Торрес
10
Баррада
8
Борха
7
Сарабия
7
Сарабия
8
Борха
19
Мартинес
22
Эстрада
22
Эстрада
19
Мартинес
14
Пардо
5
Кастро
5
Кастро
14
Пардо
17
Зурутуса
21
Ифран
21
Ифран
17
Зурутуса
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
13
Жорди Кодина
ВР
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Хуан Родригес
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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