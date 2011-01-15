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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 15 января 2011
Хетафе
15.01.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 4
Завершен
Реал Сосьедад
10'
Х. Прието (П)
33'
А. Гризманн
88'
М. Аранбуру
90'
М. Аранбуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
ГОЛ! 0:4!
М. Аранбуру
Пас отдал
Х. Прието
ГОЛ! 0:3!
М. Аранбуру
Пас отдал
Х. Прието
Замена
М. Аранбуру
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Р.
Желтая карточка
Г. Элустондо
Желтая карточка
Х. Льоренте
Замена
П. Сутил
️️️️
А. Гризманн
Замена
П. Москера
️️️️
Х. Гавилан
Замена
И. Маркано
️️️️
Мане
Желтая карточка
М. Бергара
Желтая карточка
Д. Боатенг
Замена
М. Бергара
️️️️
Д. Ривас
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
М. Торрес
Желтая карточка
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Д. Ривас
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Х. Льоренте
Желтая карточка
К. Диас
10'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Прието
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Ману
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
19
Диего Ривас
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
87
Пабло Пинтос
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Пако Сутил
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
4-4-1-1
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
3
Рафа
14
Гавилан
18
Боатенг
10
Парехо
4
Санчес
7
Ману
27
Колунга
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
4
Лабака
15
Ансотеги
3
Гонсалес
10
Прието
19
Ривас
6
Элустондо
17
Зурутуса
7
Гризманн
12
Льоренте
2
Мане
5
Маркано
5
Маркано
2
Мане
14
Гавилан
5
Москера
5
Москера
14
Гавилан
23
Торрес
25
Альбин
25
Альбин
23
Торрес
19
Ривас
5
Бергара
5
Бергара
19
Ривас
17
Зурутуса
11
Аранбуру
11
Аранбуру
17
Зурутуса
7
Гризманн
11
Сутил
11
Сутил
7
Гризманн
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
19
Оскар Устари
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
87
Пабло Пинтос
ПЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
8
Борха
ЦП
Остались в запасе
8
Джеффри Сарпонг
ЦФ
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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