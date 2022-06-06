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    Мартин Ласарте

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Ласарте
    Команда Чили
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 20 марта 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чили 5 0 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.06.2022 Южная Корея 2 : 0 Чили
    23.09.2022 Марокко 2 : 0 Чили
    27.09.2022 Катар 2 : 2 Чили
    16.11.2022 Польша 1 : 0 Чили
    20.11.2022 Словакия 0 : 0 Чили
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