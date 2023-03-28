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    Мартин Ласарте - статистика

    Тренер
    Имя Мартин
    Фамилия Ласарте
    Команда Чили
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 20 марта 1961
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    28.03.2023 Чили 3 : 2 Парагвай Товарищеские матчи. Сборные
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чили 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.03.2023 Чили 3 : 2 Парагвай
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