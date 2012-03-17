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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 17 марта 2012
Хетафе
17.03.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
81'
И. Мартинес (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
+3
Желтая карточка
И. Мартинес
Желтая карточка
Д. Кастро
Желтая карточка
В. Демидов
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
П. Леон
Замена
И. Агиррече
️️️️
Д. Зурутуса
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Мартинес
Желтая карточка
Х. Валера
Замена
Д. Ифран
️️️️
К. Вела
Замена
Д. Гуиса
️️️️
Мику
Желтая карточка
А. Гризманн
Желтая карточка
Мичел
Замена
М. Торрес
️️️️
Р.
Желтая карточка
Р.
16'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Бергара
11'
Желтая карточка
М. Бергара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Мичел
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
2
Мане
3
Рафа
4
Алексис
20
Валера
10
Баррада
8
Мичел
25
Ласен
17
Кастро
14
Леон
20
Мику
4-4-2
1
Браво
22
Эстрада
26
Мартинес
15
Демидов
23
Кадамуро
10
Прието
5
Бергара
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
7
Гризманн
10
Вела
3
Рафа
23
Торрес
23
Торрес
3
Рафа
14
Леон
22
Каскеро
22
Каскеро
14
Леон
20
Мику
19
Гуиса
19
Гуиса
20
Мику
5
Бергара
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Бергара
10
Вела
21
Ифран
21
Ифран
10
Вела
17
Зурутуса
9
Агиррече
9
Агиррече
17
Зурутуса
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
11
Микел Аранбуру
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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