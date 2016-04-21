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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 21 апреля 2016
Реал Сосьедад
21.04.2016, четверг, 21:30
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
19'
К. Вела
45'
П. Сарабия
56'
А. Васкес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
84'
Замена
В. Родригес
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Э. Гранеро
83'
Замена
Х. Прието
️️️️
М. Бергара
78'
62'
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. Пардо
60'
Замена
Брума
️️️️
Жонатас
60'
59'
Желтая карточка
М. Анхель Муньос
57'
Желтая карточка
Э. Буэндия
Желтая карточка
Ойер
56'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Васкес
45'
ГОЛ! 1:1!
П. Сарабия
Пас отдал
А. Васкес
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
19'
17'
Замена
М. Анхель Муньос
️️️️
Р. Лаго
11'
Желтая карточка
Р. Лаго
8'
Желтая карточка
Х. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Ойер
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
77
Брума
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
35
Мигель Анхель Муньос
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
43
Бернард Менса
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-3-1-2
13
Ойер
26
Мартинес
3
де ла Белья
13
Рейес
6
Элустондо
17
Зурутуса
5
Бергара
14
Пардо
21
Оярсабаль
10
Вела
9
Жонатас
3-3-2-2
13
Гуаита
3
Лаго
2
Вергини
2
Вигарай
10
Медран
22
Родригес
25
Ласен
7
Сарабия
16
Гомес
10
Буэндия
9
Васкес
9
Жонатас
77
Брума
77
Брума
9
Жонатас
14
Пардо
23
Гранеро
23
Гранеро
14
Пардо
5
Бергара
10
Прието
10
Прието
5
Бергара
3
Лаго
35
Муньос
35
Муньос
3
Лаго
16
Гомес
8
Родригес
8
Родригес
16
Гомес
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
43
Бернард Менса
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Главный тренер
Хуан Эдуардо Эснайдер
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Реале Арена
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