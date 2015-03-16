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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 16 марта 2015
Хетафе
16.03.2015, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
66'
И. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
Желтая карточка
П. Сарабия
90'
+3
90'
+2
Замена
Г. Элустондо
️️️️
И. Агиррече
Желтая карточка
Алексис
87'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
С. Эскудеро
86'
82'
Желтая карточка
С. Каналес
Замена
Ф. Инестроза
️️️️
Д. Кастро
81'
79'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Г. Кастро
77'
Замена
М. Бергара
️️️️
Э. Гранеро
Замена
К. Йода
️️️️
П. Леон
74'
Желтая карточка
Ж. Лопес
69'
Желтая карточка
Х. Родригес
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
И. Мартинес
Пас отдал
Э. Гранеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
36
Алехандро Фелип
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
4-2-3-1
13
Гуаита
18
Эскудеро
2
Веласкес
5
Налдо
4
Алексис
22
Родригес
25
Ласен
17
Кастро
7
Сарабия
14
Леон
9
Васкес
4-4-1-1
28
Рульи
2
Сальдуа
26
Мартинес
15
Ансотеги
17
Бершиче
14
Пардо
23
Гранеро
5
Кастро
10
Прието
20
Каналес
9
Агиррече
17
Кастро
8
Инестроза
8
Инестроза
17
Кастро
14
Леон
11
Йода
11
Йода
14
Леон
18
Эскудеро
90
Диавара
90
Диавара
18
Эскудеро
5
Кастро
14
Эрвияс
14
Эрвияс
5
Кастро
9
Агиррече
6
Элустондо
6
Элустондо
9
Агиррече
23
Гранеро
5
Бергара
5
Бергара
23
Гранеро
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Франко
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
36
Алехандро Фелип
ЦП
55
Жонатан Лопес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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