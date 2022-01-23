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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 23 января 2022
Реал Сосьедад
23.01.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Хетафе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
90'
Желтая карточка
Х. Куэнка
85'
Замена
Д. Поведа
️️️️
О. Родригес
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
Х. Гуриди
82'
77'
Замена
Х. Мата
️️️️
Б. Майорал
Замена
Д. Сильва
️️️️
Рафинья
69'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
69'
Замена
А. Исак
️️️️
А. Серлот
62'
Замена
️️️️
И. Субельдия
62'
Желтая карточка
И. Субельдия
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
12
Рафинья
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
4-3-2-1
1
Ремиро
15
Рико
24
Ле Норман
5
Субельдия
2
Сальдуа
12
Рафинья
6
Гевара
18
Гуриди
10
Оярсабаль
24
Янузай
9
Серлот
3-2-3-1-1
13
Сорья
23
Митрович
2
Джене
4
Куэнка
22
Суарес
17
Оливера
10
Аленья
8
Арамбарри
88
Максимович
14
Родригес
9
Майорал
18
Гуриди
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
18
Гуриди
12
Рафинья
21
Сильва
21
Сильва
12
Рафинья
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
9
Серлот
9
Исак
9
Исак
9
Серлот
9
Майорал
17
Мата
17
Мата
9
Майорал
14
Родригес
9
Поведа
9
Поведа
14
Родригес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Мэтью Райан
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Найс Джуара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
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