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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 20 октября 2014
Реал Сосьедад
20.10.2014, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
82'
П. Эрвияс
90'
К. Йода
90+4'
К. Йода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
К. Йода
Пас отдал
Саммир
90'
+1
Желтая карточка
Мичел
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Йода
86'
Замена
П. Бабакар Диавара
️️️️
М. Ласен
ГОЛ! 1:0!
П. Эрвияс
Пас отдал
К. Вела
82'
Замена
И. Агиррече
️️️️
Х. Прието
79'
78'
Желтая карточка
Х. Валера
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Г. Кастро
74'
70'
Замена
А. Лафита
️️️️
Ф. Инестроза
62'
Замена
Мичел
️️️️
П. Сарабия
Замена
С. Каналес
️️️️
А. Финнбогасон
61'
45'
+1
Желтая карточка
М. Ласен
42'
Желтая карточка
Ф. Инестроза
Желтая карточка
Х. Сальдуа
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
11
Карим Йода
ЦП
19
Саммир
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Космин Контра
Реал Сосьедад
31
Андер Бардахи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Налдо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-4-2
13
Зубикараи
17
Бершиче
26
Мартинес
15
Ансотеги
2
Сальдуа
5
Кастро
5
Бергара
10
Прието
17
Зурутуса
27
Финнбогасон
10
Вела
4-5-1
13
Гуаита
20
Валера
4
Алексис
2
Веласкес
18
Эскудеро
22
Родригес
25
Ласен
11
Йода
19
Саммир
8
Инестроза
7
Сарабия
5
Кастро
14
Эрвияс
14
Эрвияс
5
Кастро
27
Финнбогасон
20
Каналес
20
Каналес
27
Финнбогасон
10
Прието
9
Агиррече
9
Агиррече
10
Прието
8
Инестроза
7
Лафита
7
Лафита
8
Инестроза
7
Сарабия
8
Мичел
8
Мичел
7
Сарабия
25
Ласен
90
Диавара
90
Диавара
25
Ласен
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
31
Андер Бардахи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Жорди Кодина
ВР
5
Налдо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Космин Контра
Остались в запасе
31
Андер Бардахи
ВР
5
Йон Гастаньяга
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Налдо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Педро Перес Монтеро
(Севилья)
Стадион:
Реале Арена
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