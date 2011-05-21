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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 21 мая 2011
Реал Сосьедад
21.05.2011, суббота, 23:55
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
66'
П. Сутил
9'
К. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
Замена
Г. Элустондо
️️️️
Д. Ривас
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Ману
Замена
Д. Парехо
️️️️
Х. Анхель Альбин
Замена
М. Бергара
️️️️
А. Гризманн
ГОЛ! 1:1!
П. Сутил
Пас отдал
Х. Прието
Замена
Мане
️️️️
Марио
Замена
П. Сутил
️️️️
Д. Зурутуса
Желтая карточка
Марио
ГОЛ! 0:1!
К. Диас
Пас отдал
Х. Анхель Альбин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Диего Ривас
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
11
Микел Аранбуру
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Марио
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал Сосьедад
11
Пако Сутил
ЛВ
5
Маркел Бергара
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
Хетафе
2
Мане
ЛЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
15
Демидов
3
де ла Белья
3
Гонсалес
19
Ривас
11
Аранбуру
10
Прието
17
Зурутуса
23
Тамудо
7
Гризманн
4-2-2-2
19
Устари
3
Марио
6
Диас
23
Торрес
5
Маркано
4
Санчес
18
Боатенг
16
Риос
7
Ману
25
Альбин
20
Мику
7
Гризманн
5
Бергара
5
Бергара
7
Гризманн
19
Ривас
6
Элустондо
6
Элустондо
19
Ривас
17
Зурутуса
11
Сутил
11
Сутил
17
Зурутуса
3
Марио
2
Мане
2
Мане
3
Марио
25
Альбин
10
Парехо
10
Парехо
25
Альбин
7
Ману
22
Каскеро
22
Каскеро
7
Ману
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Мартин Ласарте
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Реале Арена
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