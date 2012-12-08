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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 08 декабря 2012
Реал Сосьедад
08.12.2012, суббота, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
1 : 1
Завершен
Хетафе
90+1'
К. Мартинес
86'
А. Лафита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
90'
+3
Желтая карточка
Х. Гавилан
ГОЛ! 1:1!
К. Мартинес
Пас отдал
А. де ла Белья
90'
+1
89'
Замена
Х. Родригес
️️️️
А. Лафита
86'
ГОЛ! 0:1!
А. Лафита
Пас отдал
Х. Гавилан
85'
Замена
Х. Гавилан
️️️️
А. Баррада
Замена
Х. Анхель
️️️️
А. Гризманн
83'
77'
Желтая карточка
Мичел
75'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Васкес
Замена
И. Агиррече
️️️️
Г. Кастро
71'
Замена
Д. Зурутуса
️️️️
Х. Прието
67'
65'
Желтая карточка
Алексис
Желтая карточка
М. Гонсалес
63'
Желтая карточка
Р. Пардо
61'
59'
Желтая карточка
Мане
45'
+1
Желтая карточка
А. Баррада
29'
Желтая карточка
А. Лопо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Диего Ифран
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Мичел
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2
1
Браво
3
Гонсалес
19
Мартинес
26
Мартинес
3
де ла Белья
10
Прието
14
Ильярраменди
5
Кастро
14
Пардо
7
Гризманн
21
Ифран
4-4-1-1
13
Мойя
20
Валера
22
Лопо
4
Алексис
2
Мане
25
Торрес
8
Мичел
10
Баррада
7
Лафита
14
Леон
9
Васкес
7
Гризманн
3
Анхель
3
Анхель
7
Гризманн
10
Прието
17
Зурутуса
17
Зурутуса
10
Прието
5
Кастро
9
Агиррече
9
Агиррече
5
Кастро
10
Баррада
14
Гавилан
14
Гавилан
10
Баррада
7
Лафита
22
Родригес
22
Родригес
7
Лафита
9
Васкес
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Васкес
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
22
Даниэль Эстрада
ПЗ
10
Хави Рос
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Реале Арена
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