Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 03 октября 2020
Реал Сосьедад
03.10.2020, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
3 : 0
Завершен
Хетафе
28'
М. Оярсабаль (П)
79'
М. Мерино
81'
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
Замена
Р. Лопес
️️️️
Порту
90'
+2
Замена
Х. Баутиста
️️️️
М. Оярсабаль
83'
Замена
А. Гевара
️️️️
Д. Сильва
83'
ГОЛ! 3:0!
Порту
81'
80'
Замена
Э. Унал
️️️️
М. Оливера
ГОЛ! 2:0!
М. Мерино
Пас отдал
М. Оярсабаль
79'
Желтая карточка
Д. Сильва
74'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Исак
73'
Замена
М. Саньян
️️️️
А. Горосабель
73'
Желтая карточка
М. Мерино
72'
66'
Желтая карточка
Х. Этчейта
61'
Замена
Д. Тимор
️️️️
К. Эрнандес
61'
Замена
Х. Мата
️️️️
Н. Максимович
57'
Желтая карточка
К. Эрнандес
45'
+1
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
А. Горосабель
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Анхель
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
9
Хон Баутиста
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
18
Анте Палаверса
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
23
Мерино
36
Субименди
10
Оярсабаль
21
Сильва
10
Порту
9
Исак
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
12
Ньом
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
9
Эрнандес
9
Анхель
10
Порту
12
Лопес
12
Лопес
10
Порту
2
Горосабель
93
Саньян
93
Саньян
2
Горосабель
9
Исак
7
Барренечеа
7
Барренечеа
9
Исак
21
Сильва
6
Гевара
6
Гевара
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Баутиста
9
Баутиста
10
Оярсабаль
9
Эрнандес
24
Тимор
24
Тимор
9
Эрнандес
17
Оливера
20
Унал
20
Унал
17
Оливера
88
Максимович
17
Мата
17
Мата
88
Максимович
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
18
Анте Палаверса
ЦП
1
Рубен Янес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Реале Арена
Новости команд
Все
Реал Сосьедад
Хетафе
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Ла Лига: шансы «Хетафе» и «Атлетико» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+