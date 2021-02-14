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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 14 февраля 2021
Хетафе
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
30'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
90'
+2
Желтая карточка
А. Барренечеа
90'
+1
Желтая карточка
К. Фернандес Луна
89'
Желтая карточка
Порту
88'
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Ильярраменди
87'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
Д. Сильва
79'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
78'
Желтая карточка
Ф. Портильо
77'
74'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
Замена
Ф. Портильо
️️️️
К. Эрнандес
74'
Замена
Э. Унал
️️️️
М. Оливера
73'
Желтая карточка
К. Эрнандес
71'
Замена
К. Аленья
️️️️
Н. Максимович
58'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Д. Суарес
58'
Желтая карточка
С. Шакла
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
23
Кабако
4
Шакла
17
Кукурелья
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
9
Эрнандес
17
Мата
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Сальдуа
5
Субельдия
6
Элустондо
18
Монреаль
14
Ильярраменди
23
Мерино
24
Янузай
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
22
Суарес
14
Кубо
14
Кубо
22
Суарес
88
Максимович
10
Аленья
10
Аленья
88
Максимович
9
Эрнандес
20
Портильо
20
Портильо
9
Эрнандес
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
17
Оливера
20
Унал
20
Унал
17
Оливера
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
21
Сильва
24
Ле Норман
24
Ле Норман
21
Сильва
14
Ильярраменди
6
Гевара
6
Гевара
14
Ильярраменди
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Пепе Бордалас
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
2
Андони Горосабель
ПЗ
3
Айэн Муньос
ЛЗ
30
Гаиска Айеса
ВР
18
Хон Гуриди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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