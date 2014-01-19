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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 19 января 2014
Хетафе
19.01.2014, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 20 тур
2 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
29'
Ч. Марика
52'
П. Леон
4'
И. Агиррече
16'
И. Агиррече
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
Замена
А. Колунга
️️️️
Ч. Марика
87'
76'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Бергара
71'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Д. Зурутуса
Замена
П. Москера
️️️️
П. Сарабия
71'
Желтая карточка
Д. Кастро
61'
Вторая желтая
Борха
61'
59'
Замена
Х. Прието
️️️️
А. Гризманн
54'
Желтая карточка
К. Вела
ГОЛ! 2:2!
П. Леон
Пас отдал
Д. Кастро
52'
Желтая карточка
Р.
48'
Замена
Р. Лаго
️️️️
С. Эскудеро
46'
Желтая карточка
Борха
42'
Желтая карточка
Мичел
35'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Марика
Пас отдал
С. Эскудеро
29'
28'
Желтая карточка
Х. Анхель
16'
ГОЛ! 0:2!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Вела
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Агиррече
Пас отдал
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
8
Мичел
ЦП
8
Борха
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Педро Леон
ПВ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Маркел Бергара
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
27
Хави Навас
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-2-3-1
13
Мойя
18
Эскудеро
3
Рафа
17
Лопес
2
Арройо
8
Мичел
8
Борха
17
Кастро
7
Сарабия
14
Леон
19
Марика
4-3-3
1
Браво
3
Гонсалес
19
Мартинес
15
Ансотеги
3
Анхель
14
Пардо
5
Бергара
17
Зурутуса
7
Гризманн
9
Агиррече
10
Вела
18
Эскудеро
3
Лаго
3
Лаго
18
Эскудеро
7
Сарабия
5
Москера
5
Москера
7
Сарабия
19
Марика
27
Колунга
27
Колунга
19
Марика
17
Зурутуса
5
Кастро
5
Кастро
17
Зурутуса
7
Гризманн
10
Прието
10
Прието
7
Гризманн
5
Бергара
6
Элустондо
6
Элустондо
5
Бергара
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
27
Хави Навас
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Эно Зубикараи
ВР
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
27
Хави Навас
ЦФ
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
10
Хави Рос
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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