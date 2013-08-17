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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 17 августа 2013
Реал Сосьедад
17.08.2013, суббота, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
42'
К. Вела
70'
Х. Сеферович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
Желтая карточка
Х. Рос
81'
75'
Замена
П. Москера
️️️️
А. Колунга
Замена
Х. Рос
️️️️
Р. Пардо
71'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сеферович
Пас отдал
К. Вела
70'
Замена
Х. Прието
️️️️
Д. Зурутуса
67'
65'
Замена
Мику
️️️️
П. Леон
61'
Замена
А. Лафита
️️️️
П. Сарабия
52'
Желтая карточка
С. Эскудеро
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
Г. Кастро
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Клаудио Браво
ВР
19
Карлос Мартинес
ЦЗ
15
Ион Ансотеги
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Мичел
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
10
Хаби Прието
ЦП
10
Хави Рос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
20
Мику
ЦФ
4-4-2
1
Браво
19
Мартинес
3
де ла Белья
26
Мартинес
15
Ансотеги
6
Элустондо
17
Зурутуса
5
Кастро
14
Пардо
10
Вела
9
Сеферович
4-2-3-1
13
Мойя
20
Валера
4
Алексис
3
Рафа
18
Эскудеро
25
Ласен
8
Мичел
7
Сарабия
14
Леон
17
Кастро
27
Колунга
17
Зурутуса
10
Прието
10
Прието
17
Зурутуса
14
Пардо
10
Рос
10
Рос
14
Пардо
7
Сарабия
7
Лафита
7
Лафита
7
Сарабия
27
Колунга
5
Москера
5
Москера
27
Колунга
14
Леон
20
Мику
20
Мику
14
Леон
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
13
Эно Зубикараи
ВР
23
Лассине Кадамуро
ЦЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Борха
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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