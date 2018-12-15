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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 15 декабря 2018
Хетафе
15.12.2018, суббота, 15:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
3'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
Желтая карточка
С. Кристофоро
86'
72'
Желтая карточка
А. Янузай
63'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Д. Фулкье
35'
33'
Желтая карточка
В. Жозе
Желтая карточка
Х. Молина
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Молина
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
6
Кабрера
5
Антунеш
22
Суарес
20
Фулкье
8
Арамбарри
41
Кристофоро
10
Сибасаки
19
Молина
9
Анхель
3-2-1-1-3
13
Мойя
5
Субельдия
15
Морено
24
Ле Норман
2
Горосабель
19
Эрнандес
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
19
Рамирес
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
1
Леандро Чичисола
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
20
Роберт Ибаньес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Микель Мерино
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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