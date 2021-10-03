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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Реал Сосьедад
Хетафе - Реал Сосьедад: обзор матча 03 октября 2021
Хетафе
03.10.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сосьедад
40'
С. Рамирес
68'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Реал Сосьедад
Замена
Х. Масиас
️️️️
С. Рамирес
89'
Желтая карточка
Э. Унал
86'
Замена
Д. Поведа
️️️️
К. Аленья
84'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
Д. Суарес
84'
82'
Замена
И. Субельдия
️️️️
А. Горосабель
82'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
Замена
Х. Сильва
️️️️
Х. Мата
75'
Замена
Э. Унал
️️️️
М. Арамбарри
75'
74'
Желтая карточка
А. Горосабель
Желтая карточка
К. Аленья
72'
68'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
А. Горосабель
Желтая карточка
Д. Сорья
66'
56'
Замена
А. Исак
️️️️
Х. Лобете
56'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Р. Наварро
43'
Желтая карточка
М. Мерино
ГОЛ! 1:0!
С. Рамирес
Пас отдал
К. Аленья
40'
Желтая карточка
Д. Джене
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
12
Флорентину
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Diego López
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
21
Хосе Масиас
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
4-1-3-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
4
Куэнка
22
Суарес
12
Флорентину
8
Арамбарри
88
Максимович
10
Аленья
19
Рамирес
17
Мата
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Горосабель
6
Элустондо
24
Ле Норман
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
23
Наварро
10
Порту
10
Оярсабаль
24
Лобете
17
Мата
33
Сильва
33
Сильва
17
Мата
22
Суарес
2
Иглесиас
2
Иглесиас
22
Суарес
10
Аленья
9
Поведа
9
Поведа
10
Аленья
19
Рамирес
21
Масиас
21
Масиас
19
Рамирес
8
Арамбарри
20
Унал
20
Унал
8
Арамбарри
2
Горосабель
5
Субельдия
5
Субельдия
2
Горосабель
23
Наварро
7
Барренечеа
7
Барренечеа
23
Наварро
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
24
Лобете
9
Исак
9
Исак
24
Лобете
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Diego López
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
13
Диего Конде
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
36
Diego López
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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