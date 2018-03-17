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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Хетафе
Реал Сосьедад - Хетафе: обзор матча 17 марта 2018
Реал Сосьедад
17.03.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
23'
В. Жозе
45'
Д. Джене
51'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Хетафе
90'
+2
Желтая карточка
Д. Суарес
Желтая карточка
А. Ильярраменди
84'
77'
Желтая карточка
Л. Кабрера
76'
Желтая карточка
Анхель
Желтая карточка
И. Субельдия
76'
72'
Желтая карточка
Ф. Файр
69'
Желтая карточка
М. Арамбарри
51'
ГОЛ! 1:2!
Анхель
Пас отдал
А. Ндиайе
49'
Желтая карточка
Антунеш
45'
ГОЛ! 1:1!
Д. Джене
Пас отдал
Д. Суарес
41'
Желтая карточка
Х. Молина
Желтая карточка
А. Одриосола
39'
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
Пас отдал
И. Субельдия
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
5
Игор Субельдия
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Альберто де ла Белья
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Анхель
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Хетафе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
3-2-2-2-1
13
Мойя
15
Морено
16
Навас
3
де ла Белья
5
Субельдия
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
21
Оярсабаль
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
4-2-2-2
13
Гуаита
22
Суарес
5
Антунеш
2
Джене
6
Кабрера
76
Файр
8
Арамбарри
20
Портильо
21
Ндиайе
19
Молина
9
Анхель
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Хетафе
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
9
Иманол Агиррече
ЦФ
Остались в запасе
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
10
Гаку Сибасаки
ЦП
14
Серхио Мора
ЦП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Реал Сосьедад - Хетафе
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
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