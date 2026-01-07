Введите ваш ник на сайте
«Милан» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 8 января 2026 с коэффициентом 1.65

07 января 2026 8:24
Милан - Дженоа
08 янв. 2026, четверг 22:45 | Италия. Серия А, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Милана» с форой (-1)
Сделать ставку

В 19 туре Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Дженоа». Хозяева продолжают чемпионскую гонку и уверенно удерживаются в верхней части таблицы, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Разница в задачах и текущей форме команд делает этот матч важным с точки зрения турнирной динамики.

«Милан»

«Россонери» подходят к игре на втором месте с 38 очками и впечатляющей серией без поражений – 16 матчей подряд в чемпионате. Команда стабильно забивает: в 11 последних турах Серии А «Милан» обязательно отличался, а за последние пять матчей забил 9 мячей. При этом оборона не всегда безупречна – 6 пропущенных за тот же отрезок, однако дома «Милан» действует значительно надежнее и не проигрывает в 9 последних встречах. Текущая форма позволяет хозяевам контролировать темп и навязывать сопернику позиционную игру.

«Дженоа»

Гости занимают 17 место и находятся рядом с зоной вылета. «Дженоа» не может выиграть четыре тура подряд и пропускает в 11 матчах Серии А кряду. В атаке команда выглядит относительно стабильно – 5 голов за последние пять игр, однако оборона остается уязвимой, в среднем 1.60 пропущенного мяча за матч. Выездные встречи даются тяжело, особенно против соперников из верхней части таблицы, где «Дженоа» часто уступает по владению и количеству моментов.

Факты о командах

«Милан»

  • Не проигрывает в 16 матчах Серии А подряд
  • Забивает в 11 последних турах
  • В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает «Дженоа» в 9 последних очных матчах

«Дженоа»

  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • Не выигрывает в 4 последних турах
  • В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Личные встречи
58% (21)
22% (8)
19% (7)
53
Забитых мячей
31
1.47
В среднем за матч
0.86
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1 : 1
08.01.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
05.05.2025
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
0 : 0
15.12.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
3 : 3
05.05.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
0 : 1
07.10.2023
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2 : 0
15.04.2022
Дженоа
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 1
13.01.2022
Дженоа
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
0 : 3
01.12.2021
Милан
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2 : 1
18.04.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 2
16.12.2020
Милан
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1 : 2
08.03.2020
Дженоа
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1 : 2
05.10.2019
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 2
21.01.2019
Милан
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2 : 1
31.10.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 1
11.03.2018
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
0 : 0
22.10.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1 : 0
18.03.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
3 : 0
25.10.2016
Милан
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2 : 1
14.02.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 6 тур
Дженоа
1 : 0
27.09.2015
Милан
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 3
29.04.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
1 : 0
07.12.2014
Милан
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 2
07.04.2014
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1 : 1
23.11.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
0 : 2
08.03.2013
Милан
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
1 : 0
27.10.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1 : 0
25.04.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 14 тур
Дженоа
0 : 2
02.12.2011
Милан
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
1 : 1
06.02.2011
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
25.09.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1 : 0
09.05.2010
Милан
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
5 : 2
06.01.2010
Дженоа
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1 : 1
28.01.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 0
14.09.2008
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
2 : 0
27.01.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 3
26.08.2007
Милан
Показать все

Прогноз на матч «Милан» – «Дженоа»

С учетом разницы в классе, стабильности «Милана» и проблем «Дженоа» в обороне, хозяева выглядят очевидным фаворитом. При этом гости способны навязать борьбу и воспользоваться редкими ошибками защиты, но общий сценарий встречи должен остаться под контролем «россонери».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Милана» с форой (-1) – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75

1.65
Победа «Милана» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Дженоа Милан
Рекомендуем
