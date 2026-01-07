В 19 туре Серии А «Милан» на «Сан-Сиро» примет «Дженоа». Хозяева продолжают чемпионскую гонку и уверенно удерживаются в верхней части таблицы, тогда как гости ведут борьбу за выживание. Разница в задачах и текущей форме команд делает этот матч важным с точки зрения турнирной динамики.

«Милан»

«Россонери» подходят к игре на втором месте с 38 очками и впечатляющей серией без поражений – 16 матчей подряд в чемпионате. Команда стабильно забивает: в 11 последних турах Серии А «Милан» обязательно отличался, а за последние пять матчей забил 9 мячей. При этом оборона не всегда безупречна – 6 пропущенных за тот же отрезок, однако дома «Милан» действует значительно надежнее и не проигрывает в 9 последних встречах. Текущая форма позволяет хозяевам контролировать темп и навязывать сопернику позиционную игру.

«Дженоа»

Гости занимают 17 место и находятся рядом с зоной вылета. «Дженоа» не может выиграть четыре тура подряд и пропускает в 11 матчах Серии А кряду. В атаке команда выглядит относительно стабильно – 5 голов за последние пять игр, однако оборона остается уязвимой, в среднем 1.60 пропущенного мяча за матч. Выездные встречи даются тяжело, особенно против соперников из верхней части таблицы, где «Дженоа» часто уступает по владению и количеству моментов.

Факты о командах

«Милан»

Не проигрывает в 16 матчах Серии А подряд

Забивает в 11 последних турах

В среднем 1.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает «Дженоа» в 9 последних очных матчах

«Дженоа»